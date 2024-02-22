心得系又贏跑馬地挑戰盃 沈廐馬4度做狀元

星展與宏利百萬挑戰盃於今日晚上跑馬地的賽事舉行後結束，結果由沈集成訓練的「合夥雄心」與大衛希斯馬房的「好友心得」共享冠軍殊榮，屬近3年內第2次在此挑戰賽事系列出現雙冠軍的情況。

一年一度的星展與宏利百萬挑戰盃是一項計分制比賽，供在跑馬地角逐第三班或以上賽事的賽駒參加，每場賽事的頭馬可得15分，亞軍6分，季軍4分，殿軍3分。本季百萬挑戰盃於2023年9月13日展開，於今晚舉行煞科戰，當「好友心得」在今晚的第一班1200米中在田泰安胯下險勝對手掄元後，最終賽果便視乎「合夥雄心」在之後第三班1200米中的成績如何。

「合夥雄心」如要獨享星展與宏利百萬挑戰盃冠軍殊榮，在成和讓賽一役便要非勝不可，結果「合夥雄心」在力拼下不敵「一代天驕」跑第2，最終與「好友心得」雙雙各以51分登上星展與宏利百萬挑戰盃冠軍寶座。

「合夥雄心」與「好友心得」各於今季跑馬地的第三班或以上賽事取得3冠1亞而平分春色。

「合夥雄心」及「好友心得」的馬主各獲得67.5港元特別獎金，而最終成為此項挑戰賽季軍的「超超比」，則為其馬主贏得15萬港元的特別獎金。

由艾兆禮策騎的「合夥雄心」在成和讓賽中於400米處一度處於不利形勢，但末段走勢強勁，雖未能威脅頭馬「一代天驕」，但亦能超越「紫雲冰」取得季軍。

沈集成說：「我很高興，雀躍萬分。令我的馬主開心、以及保持我旗下馬匹身心愉快，實屬我工作上的主要部分。『合夥雄心』一直以來表現均見出色，此項挑戰賽系列為期不短，能贏得冠軍當然最好不過。」

這是自2021/22年度馬季「俏芳華」及「超好日子」各以60分共享冠軍殊榮之後，另一次在星展與宏利百萬挑戰盃中出現雙冠軍的賽果。

「合夥雄心」為沈集成帶來第4項星展與宏利百萬挑戰盃冠軍，與方嘉柏看齊。之前他曾分別憑「金滙龍華」（2015/2016年度馬季）、「好益善」（2017/2018年度馬季）及「平常心」（2020/2021年度馬季）揚威跑馬地百萬挑戰盃。

得悉與「合夥雄心」成為星展與宏利百萬挑戰盃的雙冠軍後，大衛希斯表示：「於400米處時，我一度以為我們已穩操勝券。無論如何，『好友心得』能在一季之內由第四班扶搖直上至第一班，表現實在出色。」

「好友心得」來港前曾在澳洲昆士蘭取得6連勝，來港後其評分由64分起步，一直攀升至今次賽事之前的85分，此駒今次作在港的第14次上陣，取得在港的第4場頭馬。