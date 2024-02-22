【賽馬以外】尋晚包T好堅 田草捧佢唔太掂？

尋晚嘅跑馬地百萬挑戰盃，筆者較為睇好少少嘅「小霸王」只得梗頸四無緣問鼎，但整體嚟講都鬥得幾精彩，先有「好友心得」以下犯上贏一班賽，率先升上榜首，然後去到第8場「合夥雄心」後上啱啱好跑第2名，結果造就呢兩匹馬成為雙冠軍，算係皆大歡喜啦。不過，呢兩匹係咪大家心目中嘅跑馬地王者？心裏有數，過多幾年後大家又會唔會記得？筆者相信某啲幕後應該會記得啩……

對筆者嚟講，尋晚更加經典嘅一幕，反而係告東尼出3隻包辦三重彩。講真，喺香港呢啲咁激烈嘅競爭環境，練馬師要包Q已經唔易，一口氣擸晒三甲席位就更加難上加難，除非早幾年大摩、告東尼長期霸晒啲高分馬，咁喺分級賽包Q、T嘅機會或者大啲，但要喺啲三、四班賽事做到呢啲高難度動作，絕對唔易。而尋晚告東尼憑「又龍串鳳」、「開心勇駒」同埋「赤兔猴王」喺三班谷草1650米包T，最經典係呢3隻馬要影相分勝負，幾乎係一齊衝線，充分演繹咩叫各為其主，筆者尋晚都喺跑馬地馬場，當有影相結果，由最冷嗰隻「又龍串鳳」贏馬，反而大熱門「赤兔猴王」只得季軍時，筆者見到告東尼喺亮相圈先搵後駒嘅鞍上人巴度傾兩句，面色麻麻仲有啲嬲爆爆，唔知係咪話巴度轉彎蝕位太多，搞到「赤兔猴王」飲恨，從呢啲小動作(當然亦會有人覺得告東尼可能做戲啫)，其實所謂底出，又或者咩刻意去冷嗰隻、開冷Q練馬師大豐收呢啲論述，都係笑話一則。講真，一匹大熱門輸咗，練馬師唔使同幕後解釋咩，唔同咁天真啦。

講起告東尼尋晚谷草歷史性包T，其實東廐間唔中會有一場出兩、三隻嘅情況，喺外國一個馬房出幾隻，打隊際係容許，甚至有時會講明某一匹馬用嚟做步速放頭走，但香港就唔容許呢啲情況發生，因為要確保每一匹參戰馬都係全力爭勝，但有時一個馬房出得幾隻，總會有主力、副車，呢啲心照嘅。但告東尼就比較特別，筆者間唔中都會睇到兩匹東廐馬早段自己鬥燒，又或者一齊留後蝕慢步速，真係唔打team，單打獨鬥，呢啲真係要寫個服字，尤其經過今次，見到告東尼出幾隻，真係唔好浪費心機搵邊隻係主力喇。

喺舊年去年筆者寫過一篇告東尼今季低沉之迷，而經過兩個月左右，東廐由當時嘅11W變到依家有22場頭馬，成績雖然都係冇以前咁標青，但都叫有啲改善啦，同埋近期啲馬演出都算穩定，「八駿笑昇」、「開心勇駒」、「美麗多盈」、「快路」都能維持演出一段時間，咁禮拜日東廐派出11駒上陣，係咪應該繼續捧場？如果睇數據，筆者就會叫大家睇定啲，因為雖然告東尼今季雖然喺田草都有10場頭馬排第8位，但勝出率其實只得5%，同伍鵬志、呂健威嘅18%相比，自然差得遠，亦比希斯、羅富全、容天鵬、葉楚航嘅8、9%低，而告東尼目前田草嘅勝出率，只係同徐雨石、廖康銘一樣，換言之喺沙田買東廐馬W，損手爛腳嘅機會唔低，值得深思。

■山無陵