浪漫勇士只差金盃 就贏晒在港2000米G1！

「浪漫勇士」將於本週日（2月25日）在沙田角逐香港金盃2000米一級賽，力爭奪魁而回，從而囊括香港所有2000米一級賽的冠軍。

這匹5項一級賽盟主曾於去年角逐此賽，最終在「金鎗六十」之後跑獲亞軍，今次經休賽兩個多月後重返戰陣，盼能繼攻下富衛保險女皇盃（2022年及2023年）及浪琴香港盃（2022年及2023年）後，再添2000米一級賽殊榮。

練馬師沈集成說︰「馬兒狀態甚佳，心情愉快，也十分健康。布文（在2月20日星期二進行草地快操後）向我報告，馬兒一切安好。」

自2000年以來，只有「爪皇凌雨」及「威爾頓」成功在競賽生涯中囊括香港盃、香港金盃及女皇盃3項香港2000米一級賽的桂冠。

現年6歲的「浪漫勇士」也曾勝出其他大賽，包括於2022年先後攻下香港經典一哩賽（1600米）及寶馬香港打吡大賽（2000米），以及於2023年在澳洲揚威一級賽覺士盾（2040米）。此駒最近由布文策騎進行主要操練及試閘。

現時評分132分的「浪漫勇士」今仗將首度與另一寶馬香港打吡大賽盟主「遨遊氣泡」同場較量。沈集成說：「今仗步速應會適中。我認為馬兒（『浪漫勇士』）將甚具勝望。『遨遊氣泡』與『直線力山』是最強的對手。賽事應會甚為精彩。」

「浪漫勇士」的好拍檔麥道朗將再臨香江，於週日為此駒執韁出爭花旗銀行香港金盃。而在此賽之後，沈集成的下一個目標將是富衛保險女皇盃，冀憑「浪漫勇士」連續第3年揚威該賽。「浪漫勇士」其後料將遠赴日本，於6月2日在東京角逐安田紀念賽（1600米一級賽）。

沈集成透露：「下一個目標是女皇盃，接著將會出戰日本賽事。」