盈寶奇嶽 沙特盃誓衝冠

周末轉播新西蘭、澳洲及沙特阿拉伯賽事，當中晚上焦點一級賽沙特盃1800米泥地，總獎金高達2,000萬美元，為目前全球獎金最高賽事。今年再次吸引到包括多匹美國、日本等星級佳駟參賽，各路人馬必大打身價波，務求勝出是場獎金豐厚大賽，可秤先日本代表「盈寶奇嶽」。

留意今周六下午12時15分轉播受注新西蘭奧塔奇毛利經典賽，緊接12時40分開始上演澳洲藍鑽石錦標賽日共4場，然後晚上9時20分開始又有強勁戲碼，在沙特阿拉伯轉播7場賽事，投注編場為S3-1至7，壓軸重頭戲沙特盃乃全球最高獎金賽事，吸引世界精英雲集，即使開跑時間在深夜1時40分，熱愛賽馬朋友絕不容錯過。

今屆沙特盃日本大軍出馬積極，共5駒參戰。此盃去年由日本代表「本初之海」勝出，雖然此匹大逃馬現已退休，不過今年日本代表匹匹俱勁，包括有杜拜世界盃冠軍「盈寶奇嶽」，美國育馬者盃經典大賽亞軍「取勝秘技」、早前輕取韓國盃的「冠威」、帝王賞得主「明將飛燕」，及大勝一哩冠軍南部盃的「清爽口味」。

最有機會替日本再勝沙特盃的一定是「盈寶奇嶽」，此匹父系出自日本三冠王「黃金巨匠」之名種馬，出道至今已摘下11場頭馬，在日本贏過泥地東京大賞典兩次，而遠征成績更為突出，上年初出戰杜拜世界盃，末段追上擊敗「阿爾及爾」勇奪桂冠，並曾在美國育馬者盃經典大賽得第5名，遠征有充足經驗，今續由川田將雅執韁，料再成為爭勝要角。美國練馬師巴富達則一連3屆派馬爭此盃均屈居亞軍，今年將希望放在新勝飛馬世界盃邀請錦標的「國之寶」身上。

此外，周六晚沙特打吡1600米三級賽泥地，來自美國練馬師韋恩訓練的「全部拿下」，3歲馬至今5戰取得4冠1亞，表現準繩，可優先留意。