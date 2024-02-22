周末兩場澳紐大賽 捧邊隻好？

奧塔奇麗鬥麗

新西蘭一級賽奧塔奇毛利經典賽1600米，投注編場為S1-1，在奧塔奇馬場舉行。此賽跑分齡讓磅及供雄馬及雌馬同場角逐，對上6屆由雌馬5度奪標，今屆秤先一對雌馬！

先要留意上屆跑獲亞軍的5歲雌馬「麗灣」，睇部署一早瞄準此盃，上仗1月27日復出於G2威德百里經典賽1400米得第4名，熱身後預料狀態更佳。至於上仗擊敗「麗灣」並勝出的「秀麗遠村」，近況亦佳，而且此兩匹雌馬上仗同樣負128磅，而今次同樣負126磅更輕，條件四正，機會俱可看好。

7歲閹馬「熱血外號」上仗跑1400米G1得季，表現回好要提防。

貼身護衛吼藍鑽

本周六下午12時40分開始，在澳洲考菲爾德馬場舉行藍鑽石錦標賽日4場，投注編場為S2-1至4，重頭戲乃兩歲馬大賽G1藍鑽石錦標。今年熱門之一的「貼身護衛」上仗在考菲爾德馬場贏出藍鑽石錦標預賽三級賽1100米，至今兩出兩捷，今回再跑熟悉場地，增程至1200米料無問題，留意此駒練馬師施諾敦及施保賢另派「滿幹勁」及「心無畏」共3駒爭標，部署十分進取，「貼身護衛」進度理想，值捧。

在港連續4期有馬贏的艾道拿，將夥拍「名主持」爭功，此駒上仗僅敗於「火速姬」，計數有力反先，且看騎者會否保持旺勢？