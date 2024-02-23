【分秒在握】麥道朗財來自有方

今次賽事焦點當然係一級賽香港金盃，不過上限凸5分的二班賽亦相當有趣，而有趣的地方在於同場6駒，竟然無一屬放頭馬，哪駒會放已是一大難題，而在此情況下，出現慢步速甚至極慢步速亦非奇事。本來普通的慢步速賽事，馬匹有一段竄勁就往往可以克敵制勝，但若然出現極慢步速，情況又會不同，因為頭800米甚至1200米均無甚用力，因此哪一駒能夠率先發力，而衝程又夠長的話，往往就會成為最終王者，而筆者就相信「佳運財」有此能耐。

「佳運財」在港服役初期主攻1200及1400米，而且試過完成一季5捷的佳績，不過耗力甚多兼評分急升下，馬匹前季長期處適應期，直至上季初方在1200米重響勝鼓，不過在之後的18仗，「佳運財」一直未能再取勝。今次推介此駒的原因，在於近兩仗走勢不差，前仗在G1董事盃面對強手，96分的「佳運財」平磅勁蝕，不過直路鬥衝下，卻交出22秒9衝刺贏「直線力山」。上仗出爭G3蝕分不多，但卻是此駒首次跑1800米，直路其實有一段走勢甚有威脅，只是馬匹實在欠了點氣量，因此到最後120米方稍稍轉弱得第6。今次回師1600米之外，亦配控制步速一流的麥道朗，只要直路順利望空，信會衝得好。

■長風