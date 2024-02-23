旅遊後首日復課 潘頓今期復出堅又威

潘頓於2月4日策騎沈廐「喜蓮勇感」阻人，被罰在剛周三(2月21日)停賽1日。潘頓剛周日上陣後，當晚隨即同太太Nicole前往泰國曼谷旅遊兼小休幾日，期間到訪特色酒吧、又到米芝蓮街頭星級小店食蟹肉奄列，認真識嘆。經過幾日小休後，潘頓已回港，今日(2月23日)首日復課，操練希廐「武林至尊」，此駒今季在潘頓胯下已取2亞1季成績，但仍未贏，有待敲響勝門。

潘頓今期沙田日賽強勢復出，全日滿額上陣，全日重頭戲騎姚廐「遨遊氣泡」，當然唔少人留意，同日佢亦為姚本輝效力，策騎「堅又威」出戰第10場三班1400米田草，此駒上季尾潘頓初次接手後已經贏馬，潘頓今季唔放手，騎此駒上陣4次，季內已取2W成績。潘頓今日(23日)接受訪問時表示，「堅又威」本身有能力，而且進度正面，姚本輝保持得「堅又威」狀態好。而「堅又威」季內賻次曾抽中外檔起步，今仗終於抽得3檔內檔，騎者十分滿意檔位，又提到「堅又威」上季曾出現慢閘，但現時問題改善，馬匹陣上走得更集中，期望此駒今仗續可交出好表現。