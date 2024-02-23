遨遊氣泡抽7檔 輝哥滿意檔位！

本周日(2月25日)將會上演香港三冠賽事次關，路程為2000米的香港金盃。今屆香港金盃戲碼豐富，事關上屆飲恨落敗的「浪漫勇士」，相隔一年後，已挾覺士盾盟主、兩屆香港盃盟主的榮譽捲土重來，今屆香港金盃當然冀可收復前失。至於姚廐「遨遊氣泡」，去年底在香港一哩錦標只以1乘半見負，敗在香港馬王「金鎗六十」蹄下，剛戰1600米G1董事盃順利補中，挾三冠大賽首關冠軍的頭銜，同樣不可忽視。

由於麥道朗今仗要為「浪漫勇士」執韁，「遨遊氣泡」自然易帥，練者最後決定起用潘頓壓陣。其實潘頓在2022年2月20日初次接手「遨遊氣泡」就大勝3個馬位而回，相隔差不多兩年後，潘頓重新接手「遨遊氣泡」出戰國際一級賽。姚本輝也表示自己要用人，潘頓也在尋找實力坐騎，兩人亦一拍即合。

練者也透露，「遨遊氣泡」至上賽後，狀態仍然保持得好，更繼續進步，對其備戰工夫感到滿意，而潘明輝昨日代試「遨遊氣泡」，在草地快試後，也匯報馬匹走來輕鬆。今仗「遨遊氣泡」抽得7檔起步，姚本輝滿意檔位，抽中檔起步下跑法靈活，無論跟前或在後方也可，寄望「遨遊氣泡」今仗可取得佳績。