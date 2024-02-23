沙特盃強手雲集 東瀛大軍來勢洶洶

第5屆沙特盃（1800米一級賽，泥地）將於本週六晚（2月24日）在沙特阿拉伯安都拉茲馬場舉行，此賽吸引了15匹來自不同地區的佳駟前赴競逐，預料屆時多駒均會爭取搶佔先機，爭奪高達2000萬美元（約合1億5633萬港元）的總獎金，精彩可期。

日本佳駟「本初之海」在上屆沙特盃自1檔起步，沿途主宰步速，末段力拒後上對手的挑戰奪標。今年其中一匹日本代表「清爽口味」料會在此賽採取相同策略。這匹高多芬旗下的六歲佳駟上仗於去年12月在中京登場，出爭一級賽日本冠軍盃（1800米，泥地），結果在全程領放下高奏凱歌，其後更榮膺2023年日本最佳泥地馬。「清爽口味」今仗續由坂井瑠星主轡，預料將會重施故技，於早段爭取領放。

助理練馬師穗苅壽彥週三策騎「清爽口味」在泥地上進行1000米快操後表示：「『清爽口味』對我的各種指示均反應良佳，而且步姿漂亮，走來四平八穩。」

同樣來自日本的爭標分子「取勝秘技」也進行了1000米快操，最後400米在今仗騎師李慕華胯下加速。這名以日本為策騎基地、成績斐然的法國籍好手說：「馬兒今晨的表現十分出色，看來心情愉快。我對週六1仗充滿信心。牠懂得盡量避免受傷，而且仍有很大進步空間。」

日本馬迷冀望「取勝秘技」在地球另一端再度與「小村白馬」同場較量能夠收復前失。然而，毛色近乎純白的5歲美國星級賽駒「小村白馬」於本週三在安都拉茲的晨操即使僅作慢跑，表現已足以令支持者滿抱期待。練馬師杜卓和說：「我覺得只讓牠慢跳，牠可以養精蓄銳。」他又表示可能讓這匹沙特盃熱門在出賽當天的早上稍作快操。