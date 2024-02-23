冇咗金鎗 浪漫勇士香港金盃誓補中？

周日重頭戲三冠大賽次關香港金盃，「浪漫勇士」如日方中，在沒有馬王「金鎗六十」衞冕的場合，兼且挾覺士盾及香港盃雙料G1冠軍聲勢擺下擂台，再由人馬合作5戰全勝的麥道朗操刀，力圖一圓金盃好夢。

「浪漫勇士」貴為本港兩屆最佳中距離馬，一再於2000米展現其驕人戰績，同程在港7戰6勝，唯一吃敗仗，正是於上屆香港金盃，以頭位被馬王「金鎗六十」擒下屈居亞軍，令到這匹2000王的戰績帶來一點遺憾，亦因為這場敗仗，「浪漫勇士」至今尚未能摘下香港金盃。由於「金鎗六十」今季計劃以冠軍一哩賽為目標，放棄衞冕香港金盃，「浪漫勇士」欲要在2000米向馬王一雪前恥，恐怕再無機會，唯有專注首奪香港金盃目標，同時亦為下一仗力爭女皇盃3連霸造勢。

雖然今季連勝兩場G1鏡頭驚險，但練馬師沈集成強調馬匹鬥心強頑，即使經過兩仗較為吃力的硬仗，絕對有足夠時間復原，「浪漫勇士」在備戰香港金盃過程，先後由早前配麥道朗以至布文替工代課試閘，依然表現虎虎生威輕鬆取勝。

對於今仗11駒競逐卻排11檔，沈集成認為以「浪漫勇士」能跟擅鬥的主動跑法，亦不會太擔心，正如馬王「金鎗六十」，尚且可於香港一哩錦標克服大外檔贏馬，像「浪漫勇士」這類具有王者級數馬匹，絕對一如勇士般，可以經得起任何嚴峻考驗。

「浪漫勇士」養精蓄銳為首奪金盃準備就緒，被視為最強對手之「遨遊氣泡」，贏完去季打吡後，今季首度重返此程挑機，然而麥道朗放棄新勝董事盃的「遨遊氣泡」，對於兩駒實力亦已暸如指掌，騎者心繫「浪漫勇士」，擂台躉今仗勝望依然壓一。