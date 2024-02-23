【論戰天下】沙特盃美日對壘 信名牌巴富達

全日越洋轉播賽合共12場，新西蘭、澳洲及沙特三地各有一級賽上演。沙特盃總獎金2,000萬美元全球最高，美國鬥日本局面，「國之寶」是去年美國三冠大賽其中一關得主，新近復出即勝，7檔起步可攻可守。

廣漠閃電人強馬勇

S1-1：奧塔奇毛利經典賽首次轉播來港，今年總獎金比去年增加10萬紐元。「廣漠閃電」這匹「杜拜驕驥」子嗣跑法十分彈性，上場沿途跟第2位，直路率先發難走甩Legarto表現出色，後駒是去年澳洲堅尼大賽冠軍，兩周前再戰亦在一級賽戴康比錦標補中，全組唯一4歲馬當打且評分最高，排1檔續配高偉利人強馬勇。

樂觀派實力佔上風

S2-1：上屆此賽於沙丘園馬場舉行得6駒角逐，結果「樂觀派」負於「強韌鬥士」得亞軍。「樂觀派」上次休後復出即在同程柯爾錦標後上取勝，贏出第5項一級賽。當今澳洲最佳中距離馬，已連續10場非冠即亞，與年長對手負磅一樣，實力佔盡上風，有力收復去年之失。

滿幹勁外檔冇有怕

S2-2：「滿幹勁」去年以105萬澳元售出，是歷來周歲價最高的「遙遠星空」子嗣，落場表現亦對辦，前仗初出跑預選賽贏得易，上場預賽換薛恩起步略慢，直路受困無騎過亦自動湧上，敗不足據。今場排外檔對此駒鬥後勁戰略可能更好。活侯夫人及布特橫掃今年澳洲高獎金的兩歲馬賽，前者從未贏過藍鑽石，今場選派「王庭貴女」過省挑戰，亦是前速飛快雌馬，雖然初跑左轉，但4檔夠快搶欄威力倍增。

「火速姬」已連勝兩場藍鑽石雌馬預賽組別，血統名不經傳卻愈跑愈進步，反正靠追，外檔亦不太蝕底。「專一心思」初出已在智朗馬場摘冠，上場挑戰藍鑽石錦標預賽（雄馬組）亦得亞軍，頭馬「貼身護衛」因傷退出，間接造就今次其爭勝機會。

進取開局試閘對辦

S2-3：「進取開局」是上屆金拖鞋大賽季軍，去年尾澳洲春季賽期曾輕勝二級賽羅馬領事錦標，可惜其後因傷退出雅閣圍錦標。今次賽前先彈閘，再於和域園試兩課閘，賈傑美更特登飛去出試，面對「想一下」等高班馬同試，後上姿態極佳，狀態及鋒而試，超輕磅兼排到1檔好位，勝望甚高。

心火永燃上仗塞車

S2-4：「心火永燃」前仗於考菲爾德馬場1400米指標評分70雌馬賽後上輕勝，上周升班跑費明頓三級賽卻在直路內欄重重圍困，幾乎按韁過終點，但馬兒衝勢甚佳。匆出回師考菲爾德勝途，比牠先過終點的部分對手今場仍在陣，但已耗力不少，只要取位順利有力補中。

寶貝范高捨難取易

S3-1：前英國賽駒「寶貝范高」移籍沙特已有一段時間，上年跑紅海草地讓賽路長兼對手強，今次選擇讓磅賽遇上一組頗弱對手。上場2400米泥地沿途跟第2位，末段加速贏得輕鬆，今場4檔可照辦煮碗。

青春永駐泥地新星

S3-2：日本隊在沙特打吡成績甚佳，遠征專家矢作芳人今派出「青春永駐」勝算甚高。

這匹「不撓真鋼」子嗣身形壯碩，至今出道3戰全勝，初出在京都勝出後，轉戰兩場地方馬會分級賽未逢敵手，全日本兩歲馬大賽更大勝對手7個馬位，幕後欲安排此駒稍後挑戰阿聯酋打吡及肯塔基打吡，目光遠大，今次正好作為實力試金石。

一瞥而過有望補中

S3-3：上屆美國隊包Q，「一瞥而過」這匹由美國名人堂練馬師艾蒙信訓練的賽駒，已跨年取得8連勝，暫時最高級數贏至三級賽。月初復出跑1200米表列賽再次一放而返，雖然今場排外檔，但相信其速度夠快切入，練者去年派出「壓力噴射」不敵隊友「尖子力勁」最終跑第2，今有望補中。

幻妙夜閹後戰力升

S3-4：高多芬馬房「幻妙夜」早在兩歲時在法國贏分級賽，繼而遠征加拿大勝出G1。可惜踏入3歲進度徘徊且被安排閹割，上年尾復出回復應有水準，至今3戰2勝，上場在奧費希迪堡錦標只望空百多米已爆贏對手，過程輕鬆，現階段7化郎似乎是其最佳出路。

心曲強配可見真章

S3-5：日本代表「心曲」兩歲時已備受注目，踏入3歲更被視為三冠大賽爭勝主角，可惜松山弘平每次發揮總嫌進退失據，未能將此駒潛力盡現，結果只在青葉賞跑第2及日本打吡跑第3名。今季復出，上仗於日經新春盃發力太早，初對年長馬跑第4名表現已不差，今次縮回2100米強配莫雷拉可見真章。

能量晶石換人出擊

S3-6：今場日本隊派出4駒，經驗較淺的「能量晶石」去年8月在新潟勝出兩捷馬賽後，再出大幅跳班跑一級賽菊花賞，大部分途程領先下終點前僅失季軍得第4。上場日經新春盃配上一位去年出道見習生，人馬韻律完全唔夾，最後居中跑第8，今次回配矢作芳人愛徒坂井瑠星跑大長途，相信有不同發揮。

小村白馬爭勝主角

S3-7：美國殿堂級練馬師巴富達，連續3屆飲恨得亞，今派出「國之寶」是上屆必利是錦標盟主，育馬者盃日選擇跑一哩泥地，僅影相鬥輸給美國馬王Cody's Wish得亞軍。1月復出在飛馬世界盃邀請錦標重開勝門表現出色，跑法主動而泥地實力強，有力奪標。

美國育馬者盃經典大賽冠軍「小村白馬」當然不可忽視，1800米相信比2000米更合，今場爭勝主角。日本隊4駒挑戰，「取勝秘技」上屆跑沙特打吡得季軍，既然遠征育馬者盃經典大賽可以跑第2，足證其泥地面對美國好手亦不落下風，要防。「盈寶奇嶽」與「清爽口味」兩匹日本泥地王中，雖然今場前置馬多，但上屆「本初之海」可以一放而返，如果場地利放的話，排得3檔「清爽口味」似乎較佳，如果早段場次有得追，才轉回「盈寶奇嶽」。