【世界觀】希斯家族猛驥爭藍鑽石

總獎金高達200萬澳元嘅2歲馬一級大賽藍鑽石錦標，今屆共吸引16駒參戰。當地呢幾日天氣炎熱，賽會為確保能夠提供公平嘅賽道，響禮拜三至五每日都會進行灑水，令草地保持濕潤，至於比賽日朝早就會視乎情況先決定灑唔灑水。賽會預計場地掛牌Good 4，跑完當地頭3場之後就會愈跑愈快。

不敗之師「勤勉駒」相信會係焦點所在，另外活侯夫人今年響澳洲幾乎橫掃所有2歲高級賽事，17場之中贏咗13場，今次派出畀佢形容為悉尼現役最佳2歲雌馬嘅「王庭貴女」，唔少人都睇好呢匹馬女可以技壓群雄，為活侯夫人帶黎首個藍鑽石錦標冠軍。

不過有一個陣營絕對唔可以忽視，香港馬迷熟悉嘅希斯家族可以講係呢項2歲大賽最佳代言人，第1代掌舵人歌連希斯3度獲勝；2代掌門大衛希斯就更厲害，破紀錄6奪錦標，近年接棒嘅第3代比安希斯同詹希斯，亦好快響家族主打賽事打響名堂，舊年憑現時已運黎香港服役嘅「禾道小子」初嘗捧盃滋味。今屆賽事希斯家族3位少帥以「齊天猛驥」應戰，呢匹出自「摘星勇驥」嘅小雄馬，至今兩戰取1冠，今次轉配備而臨會帶來變數，千祈唔好睇小