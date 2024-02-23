復出後仲要孭簿 OK哥梗係搏得就搏

經過5日停賽之後，布文周日終於可以強勢復出，然而OK哥尚要「孭簿」在身，下月13日起又要停賽3日，直至打吡賽日才能復出，因此由今期起計，實際只得5期追數，首戰復出只得6匹坐騎，重磅騎師在挑選坐騎上重質不重量，其中為鄉里賀賢效力「增強」及「勁駒」，以至季初贏過的葉廐馬「着着領先」，俱有望成為其接風頭馬。

布文今季留港長駐發展，可謂諸事不順，季初香港以至澳洲上陣俱被罰，外地被罰一併於香港服刑，已嘗試過停賽5日，甫復出又因為「自勝者強」落樓，令其右肩胛骨裂，休養至拆禮物日才復出，踏入2024年，1月期間賽事更加接連受罰，罰則2月執行，令其錯失不少頭馬機會，如今復出再騎「增強」與「勁駒」，顯然相當貼題，務必更強更勁，不要再受傷或被停賽困擾，在餘下馬季爭取更佳成績。

就其今戰復出為鄉里賀賢所騎一對馬，「增強」上場初出被捧成一面倒大熱門，幕後自視極高，畢竟高頭大馬在欠缺熱身下，才被「大英才」偷襲得手，復課拍跳積極砥礪，埋門更由布文試閘仄準進度，矛頭直指今仗，值得留意。

至於廐侶「勁駒」歷來偏向慢熱，季中以後表現愈跑愈好，今次轉戰2000米，以上季曾於三班跑過同程3次，獲亞季殿各一，顯然屬於出擊路程，如今已經身在四班出賽，路合兼且班利造就，大大提高布文打響頭炮的機會。

另外，葉廐「着着領先」今季首戰已由布文操刀贏馬，其後升班孭輕磅，自然難再有合作機會，上場重返五班即能上名，證明班次有利，今仗轉戰田草一哩，抽排黃金1檔，贏面也是呼之欲出。