莫雅岳禮華無影 女將易愛玲揚威沙特騎師賽！

今日馬會海外轉播賽事三料娛樂，有新西蘭、澳洲同埋沙特阿拉伯賽事畀大家欣賞，當中夜晚嘅沙特盃當然係焦點。不過，尋晚喺沙特阿拉伯嘅安都拉茲馬場已經有賽事舉行，當中包括沙特國際騎師挑戰賽，今年亦邀請咗7男7女合共14位世界級好手參與，當中包括去年尾已宣布掛靴，但刻意為今次騎師賽作「限定復出」嘅澳洲名將岳禮華、英國高手莫雅、法國騎師紀仁安同日本代表坂井瑠星等，可惜呢幾位騎師喺今次騎師賽表現較為失色，未能闖入三甲。

反而幾位女將卻有優異演出，其中來自法國嘅易愛玲以25分成為今次沙特國際騎師挑戰賽冠軍，而第2位就係攞到17分嘅沙特代表兼8屆當地冠軍Camilo Ospina，而同樣取得17分但未能勝出4關騎師賽任何一關嘅巴西女將Victoria Mota就取得季軍。

對於成為今屆沙特國際騎師挑戰賽冠軍，易愛玲賽後坦言感到意外，亦非常自豪，今次與世界各地頂級騎師較量，係極度難得嘅機會，最終可以擊敗對手成為冠軍，心情非常興奮。而岳禮華亦大讚當地賽事競爭激烈，自己好享受今次騎師賽。