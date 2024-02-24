【練馬師王】神奇三重彩 可一不可再

上期跑馬地「練馬師王」，出現神奇一幕，告東尼當晚大舉出擊，先有「美麗奔馳」跑P，之後輪到「八駿笑昇」贏馬，但一直與對手膠着，豈料第7場東廐以「又龍串鳳」、「開心勇駒」及「赤兔猴王」包辦三重彩，一口氣擸走22分，隨即奠定勝局，宣布派彩，造就告東尼季內首度在谷中封王。

來到今次田戰，全日焦點是第7場2000米香港金盃，告東尼又一次三路興兵，不過要求「美麗同享」、「錶之五知」及「龍船狀元」囊括前3名，似乎是不切實際，畢竟這項為一級賽，平磅角逐，「錶之五知」及「龍船狀元」評分均不足100分，想撼低掛頭牌132分的「浪漫勇士」，難度頗高。

「浪漫勇士」自從改由澳洲猛將麥道朗執韁後，6出5捷，表現神勇，適逢今屆香港金盃，馬王「金鎗六十」不在陣，應該輪到牠發威，大有機會為沈集成貢獻12分。

「浪漫勇士」坐定粒六，沈集成今期亦安排多匹實力分子配合出擊，估計有望起孖甚至連中三元。率先打頭陣的「夢照發」，在港第3次出賽已勝出谷草2200米，長力十足，贏馬後只加5分，對當起分子而言阻力不大。由於頭場已叫胡，故投注沈集成的「練馬師王」時，適宜於頭場開跑前「入場」落注。

至於第9場的「華麗再勝」，至今4戰2冠1亞1季，全獲前3名，另一演出準繩的明星馬。上場於三班勝出田草1200米，贏馬時間1分9秒26，較諸同日同程頭馬「高進明駒」、「快狠準」及「維港智能」更快，短途能力有目共睹，今次續留三班角逐，條件有利，勢可攻下本季第3W。

「練馬師王」開售賠率

1.沈集成 3.75倍

2.賀 賢 4.5倍

3.姚本輝 4.5倍

4.蔡約翰 9.0倍

5.蘇偉賢 11倍

6.伍鵬志 20倍

7.大衛希斯 13倍

8.告東尼 12倍

9.呂健威 13倍

10.方嘉柏 25倍

11.羅富全 65倍

12.容天鵬 85倍

13.廖康銘 65倍

14.黎昭昇 100倍

15.葉楚航 150倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/巫偉傑/韋達/徐雨石/文家良) 125倍