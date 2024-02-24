【張基焦點】上市魅力2檔打突擊

蘇偉賢近期成績穩定，周日沙田賽事亦強陣出擊，當然不能忽視，「上市魅力」在五班肯定有優勢，今次檔位比較理想，可以變身。另外，「綫路神驊」在四班惡氣十足，經過一場仄準後，值得重視。「包裝希望」今次工夫明顯不同，型格吸引的質新馬要吼。「競駿輝煌」幕後自視甚高，增程更合腳法，機會樂觀。

第3場五班1600米，「上市魅力」型格不差的PPG，只是馬房作風不太急進，而季初第2仗跑田草1400米追勢甚強，只落後「風繼續吹」個半馬位得第6名，之後卻一再抽外檔，表現平平順勢減分，剛戰落到五班跑一哩卻轉爭泥地，演出合格，亦證明有一哩氣量，今次做夠工夫跑田草一哩，抽2檔起步有冷味。

第6場四班1400米，「綫路神驊」上仗落到四班卻抽14檔，跑法上有點不上不落，走勢卻不太差，今次轉抽8檔比較好跑，近期狀態亦有好轉，始終跑此程極有惡氣，今場面對一批經驗較新的對手，相對上較有着數，有權交出好成績。

第4場四班1200米，「包裝希望」質素甚高，只是來港後的進度較為徘徊，目前只跑一仗，剛戰狀態未足跑谷草1000米早段包尾也能追近，本身潛力不差，復課後狀態有明顯進步，今次轉場增程抽1檔，對手不強可補中。

第10場三班1400米，「競駿輝煌」剛戰初出跑1200米狀態不足下入Q，反映自購馬插入三班甚有利，今次增程跑1400米更合腳法，繼續由麥道朗執韁，擺明求交代。