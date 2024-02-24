【進階選項】美麗多盈輕磅賺形勢

香港賽事獎金出名豐厚，雖然經濟環境欠佳，仍有不少馬主願意斥巨資買馬。但就今季所見，高班場合出馬少情況極為明顯，是馬主們買不到好馬，還是其他原因？目前香港評分制度，自購馬入口分數已調低，不少插三班PP落敗三兩場已可進攻四班。賽績再亮麗的一批自購馬，就算勝出上屆藍鑽石錦標的「禾道小子」，在港亦不過被評77分起步，墨爾本最高獎金兩歲馬一級賽，在評磅員心中只值三班。加分慢減分快，亦直接令高班馬口處低位。

「活力多多」今季31分起步，其實距離四班下限只差9分，結果12戰累積3冠1亞2季3殿才升上四班角逐。其餘亦有不少例子跑亞軍唔加分，跑第3、4名有獎金卻減分，看來要全部像「神虎龍駒」般大蝕分挑戰成功才有望衝上更高位置。

當然，凡事都有兩面，正面看，馬主受惠獎金長袋，練馬師又易交代，但長此下去，香港四五班次次滿額，高班賽繼續冷場，因為想參與亦唔夠分。「活力多多」例子亦造就今日可以再追第3場「美麗多盈」。東廐馬近期全面進入作戰軌道，此駒自12月尾縮回1400米改用後追跑法即開竅。前仗1600米直路被碰撞修正再衝贏，加5分上場跑少200米沿欄追回第3，衝刺強勁但明顯路程唔夠喉，上名唔加分繼續配鍾易禮減5磅又賺。

第6場「你知我得」今季抽檔欠運，近仗次次雙位數，雖然如此，但馬有能力加上狀態已跑起，仍然交出好表現。上場11檔沿途三疊，幸好望空唔算太搶口，結果只被全程守靚位「紅噹噹」擒下，不過評磅員對這場水準睇淡，頭馬只加5分，至於「你知我得」加1分，大家繼續賺，但今次有運抽到3檔的「你知我得」應唔會再走蝕位，可反先。