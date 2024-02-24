【三重彩地帶】話你知後勁硬「朗」

第5場四班1200米，「增強」初出1.9倍獲亞未竟全功，復課贏谷閘勇熟並進，布文再騎志切補中。若然認為「增強」擁高質，首要留意經常與超班馬串Q的葉廐馬，「電訊龍駒」之前連仗入前列，上場勒避敗績抹去，雖少了贏馬拍檔布文，但鍾易禮才是葉廐頭號殺手，策略兩駒複膽。

容廐今季質新馬較急進，「翹峯」初出入位已露一手，勿被上場走外疊的敗績嚇走。「椒椒醒」上場賺前置形勢入位，今場3檔有機會再賺。「龍之輝」5閘4冠1季，速度質素俱備，只嫌同父馬同程成績平平。「德心知遇」上場入位有驚喜，但今次14檔要考考麥道朗。

第8場三班1600米，「話你知」兩勝均留前鬥後，之前谷草一哩亦追到「超超比」氣咳，最佳跑法已確認，然而近兩仗排內檔跟前反而威力削弱，今次9檔起用麥道朗，留力後上可期回復真面目。

「十八掌門」初出跟前力弱潰敗，但再出後追只落後兩乘半，進步顯著，自購馬適應水土後隨時掃晒。「時時稱心」上次輕勝似開竅，升班潘頓唔放手，信佢。「瑰麗人生」愈來愈均速一哩勝任。「銀騰」上場受阻敗不足據，再報一哩應知比1400米更合適。■海東