【J臣研究所】快狠準包裝希望單棍

先恭喜「火速姬」馬主攻下澳洲藍鑽石錦標，連同早前已經運港嘅「禾道小子」，香港馬主已連續兩年攻下藍鑽石錦標，咁點解港人海外養到咁多勁馬，但香港養馬量年年下跌呢？其實呢個問題筆者都講過好多次，首先澳洲養馬費約5萬澳元一年左右，價錢只係香港三分一，其次以藍鑽石錦標為例，總獎金有200萬澳元（大約1,029萬港元），呢個獎金以澳洲一級賽嚟講都只係中間位置，而且馬匹可以跑分級賽嘅選擇好多，如果真係有一隻超級好馬，筆者都寧願留守澳洲而唔運港，真係想響香港揚威嘅，響國際賽期飛過嚟跑就得啦！

香港金盃賽日，挑戰一下難度先睇第4場，「快狠準」上次贏馬筆者曾大力推介，事後睇番比筆者想像中更勁，因為多隻蹄下敗將再出不勝有位，道理上今次續跑四班勝途田草1200米，應該有利連捷，但同場「包裝希望」又係唔揀唔得，睇番上次隻馬起步慢一慢，直路喺內欄搵位唔順都可以勁勢追上，埋門大閘明顯更進一步，真係費事再搵第3隻，直接買單Q及QP就算。

第5場「增強」續配布文又係必成熱門，但睇番上場真係有少少失望，尤其鬥到尾兩步力弱內閃，對手又唔算強，今場唔敢揸膽。「龍之輝」大閘愈試愈勁，但腳法唔算特別出眾，要買但唔可以做重心。「新力好」款頭腳法都靚，但落腳唔係短途馬，反而四平八穩係隻「椒椒醒」，上場輸少少獲季軍，係因為二疊望空走多咗，呢場不如就用呢4隻馬串勻一試。