【耀眼精選】神駒馬靈質高鬥心強

鍾意睇跑馬嘅朋友，響尋日周末一定過足癮，先有海外賽3料娛樂，由日頭玩到第2日凌晨。今朝瞓醒就輪到本地大賽香港金盃接力，「浪漫勇士」同「遨遊氣泡」兩匹前打吡盟主首次同場較量，觀賞指數爆燈。

以馬論馬「浪漫勇士」高3至5分，不過「遨遊氣泡」放頭、後追，全程望空蝕位，任何跑法都可以贏，純跑天賦往往遇強愈強，隨時交出百二分水準，睇吓呢匹天才型賽駒今場會唔會逼到「浪漫勇士」出真功夫。

大賽日，各大名牌馬房都精銳盡出，多場都出現兩三匹正路馬控制大局嘅優勝劣敗場合，估計賠率冇肉食，博有分頭，惟有轉向有初出馬列陣嘅場次打主意。伍鵬志響第4及6場分別派出「神駒馬靈」同「友瑩仁」兩匹今季J布初出馬應戰，呢對馬賽前都安排響從化備戰，試過4課大閘試到準晒先運返香港上陣。「神駒馬靈」雖然試閘舉止仍帶點稚嫩，響緊迫情況下表現得驚驚青青，但係學習能力強，每課都見明顯進步，一旦望空鞍上人畀指示發力，即有反應好肯追馬，有質有鬥心嘅BB馬，初出交鍾易禮負擔較少，有合理賠率值得一博。

「友瑩仁」近3課試閘均前快後韌，表現熟如舊馬，今仗1檔有扶手棍傍住跑隨時帶到。