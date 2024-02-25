【分秒在握】人生滿希望

呂健威目前落後榜首伍鵬志14場頭馬，今次呂廐出馬6匹不算多，但就幾乎匹匹均有爭勝實力，當中揀幾匹心水作過關，亦不失為上上之策。「瑰麗人生」初次出爭田草1600米，憑準繩表現兼進步，有力敲響季內勝鼓。

其實早在報名時，「瑰麗人生」是報爭三班1400米的，但此駒列為後備一，只要稍為忍一忍，一周之後已有三班1400米可報，到時手握保護權，幾乎是99%可列作正選。不過，練者呂健威卻另有盤算，替此駒轉組爭1600米，由於這場報名時出馬不滿額，因此只要肯轉組，幾乎是必列正選，而「瑰麗人生」就是如此被安排初跑1600米。

其實從陣上所見，「瑰麗人生」被安排出爭1600米亦是合情合理，此駒對上兩仗跑1400米，既有前速亦有後勁，但陣上與對手鬥衝時，往往流於點均速，因此在短途鬥衝，往往未能佔上風，季初兩次在1200米飲恨獲季，又或者係上仗於1400米負於「堅又威」，都見到此情況出現。

今次「瑰麗人生」轉組，最幸運是可以繼續配希威森出擊，人馬8次夥拍上陣得2W4P，上名率超逾七成，對於馬匹脾性及留放，鞍上人可以話最為清楚。今次「瑰麗人生」初跑一哩，有4檔及輕磅之助，加上同場快馬不多，應啱晒此駒跟前守好位鬥衝的跑法。

■長風

第8場 6瑰麗人生 3話你知

9銀騰 4一定美麗