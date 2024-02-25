【戰況R7】浪漫勇士劍指女皇盃 再遠征安田

萬眾期待嘅2000米一級賽香港金盃今日舉行，「浪漫勇士」排最外11檔令好多人估會點樣跑，麥道朗亦費盡心思，早段積極搶位，卒之搶到前方貼欄位置。策騎嘅「遨遊氣泡」嘅潘頓守喺二疊位置，到對面直路中段，佢專登輕輕走出三疊，等後方對手上前，以圖「借力打力」喺直路初段鎖死「浪漫勇士」，可惜前方馬匹實在斷得太快，馬群喺直路早段已經散開，潘頓立即拍埋麥道朗外側纏鬥。不過，始終「浪漫勇士」鬥心及級數唔簡單，一直力拒「遨遊氣泡」挑戰，順利捧走香港金盃，亦係佢第6項一級賽冠軍。

「遨遊氣泡」跑第2，佢嘅落敗意味着今年又冇三冠馬王誕生，唯一「翠河」三冠王嘅紀錄繼續封塵。今場跑第3名為艾兆禮「觔斗雲」，布文「直線力山」跑第4。

賽後，練馬師沈集成非常感激馬房團隊，尤其馬房助理陳祌橪及騎馬人劉家泰、副練蘇狄雄，亦要多謝布文幫手試閘及草地快試。練馬師今朝8時15分已同麥道朗商討跑法，若然出閘好會盡量擺前啲跑，結果克服到外檔。「浪漫勇士」下仗劍指女皇盃，然後再跑安田紀念賽，雖然安田係1600米，但賽道有上山落斜，相信隻馬可以應付。

第7場賽果：1-2-8-3

二重彩賽果：1-2(最後賠率4.2)