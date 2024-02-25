【賽後報告】開緊閘劍山鋒自己發脾氣 冇水回

是日賽後報告撮要：

第1場：賽後，賀銘年報告，「年年友福」全程走勢欠順，中段在催策下保持居於馬群後列。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顥異常之處。宣佈覆磅完畢前，「得勝多」騎師麥道朗觀看巡邏影片，以確定是否有理據以「嘉寶神駒」於50米處向外斜跑，與坐騎互相觸碰，導致他失去平衡為理由，對該駒提出抗議。麥道朗決定不提出抗議，而小組考慮到該兩駒於過終點時相距半個馬位，認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

第3場：「鵲橋飛渡」在離開亮相圈時觸碰配鞍房，抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。接近100米處時，「傲龍駒」周俊樂跌掉馬鞭。由於這已是他今季第3次於陣上跌掉馬鞭，因此小組向他發出警告。潘頓報告，「喜報圍家」在直路上對催策毫無反應，他於接近200米處時擔心坐騎或有不妥，遂收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為與近仗相比，「喜報圍家」今仗的表現令人失望。

第4場：小組押後宣佈覆磅完畢，以考慮練馬師羅富全的申請及「劍山鋒」是否獲公平出閘。小組在聽取了布文及司閘員施百厲的證供，以及觀看巡邏影片後，確定「劍山鋒」於開閘時煩躁不安，因而將頭轉向右邊，未能與對手同步出閘，因此失地甚多。由於小組認為有關事件是與開閘同步發生，因此宣佈「劍山鋒」為出賽馬匹。小組告訴練馬師羅富全，「劍山鋒」必須試閘及格後，才可再次出賽。

第5場：「新力好」自400米處起嚴重受困而未能望空直至100米處。「椒椒醒」自400米處起受困而未能望空直至250米處。

第6場：「威力勇驥」被發現口內有血。

第7場：賽後，霍宏聲報告，「發財先鋒」在直路上開始墮退時對其後軀的動作有些疑慮，因此未有力策坐騎至終點。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為「發財先鋒」的表現難以接受。

第8場：接近100米處時，希威森(「瑰麗人生」)的馬鞭被周俊樂（「陽明天空」）的馬鞭擊中脫手。

第9場：被查詢時，蔡明紹表示，「多利彩駒」於早段及中段沿途搶口，不願穩定走勢，因而於跑離1000米處時須大力勒避「特別美麗」。