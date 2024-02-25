【首勝香港金盃】麥道朗：牠一直給我驚喜！

一級賽花旗銀行香港金盃2000米，今日在沙田馬場舉行，「浪漫勇士」與「遨遊氣泡」在賽事末段短兵相接，最終前駒成功氣走對手，勝出這項中距離大賽，並進一步提升本身作為國際其一最佳中距離賽駒的地位。

攻下這項三冠大賽次關賽事後，「浪漫勇士」下一仗將會劍指4月舉行的一級賽富衛保險女皇盃，牠將力爭締創歷史，成為歷來首匹能3奪該項2000米賽事的佳駟。

「浪漫勇士」於兩年前成為首匹攻下寶馬香港打吡大賽2000米的香港國際馬匹拍賣會賽駒。今日牠再創另一紀錄，成為千禧年後第3匹成功包辦3項香港2000米頂級大賽，包括香港金盃、女皇盃及香港盃的冠軍級賽駒。此前只有「爪皇凌雨」及「威爾頓」能達至此成就。

隸屬沈集成馬房的「浪漫勇士」本季至今已取得3場一級賽頭馬，此駒之前於10月遠征澳洲在滿利谷摘下覺士盾（2040米），12月第2度揚威浪琴香港盃，今日則再在麥道朗胯下染指香港金盃，取得出道以來第6項一級賽冠軍。牠將於稍後在富衛保險女皇盃中力爭3連霸，以及季內第4場一級賽勝仗。

「浪漫勇士」迄今6場一級賽中頭馬中，有5場由麥道朗包辦，這位澳洲好手對馬兒今日的陣上演出感到驚嘆。牠在今仗末段力抗另一匹香港打吡大賽盟主「遨遊氣泡」的強勁挑戰，兩駒跑至最後300米已雙雙拋離馬群，呈單打獨鬥局面，結果過終點時「浪漫勇士」稍勝一籌，以馬頸位之先奪下錦標。

今屆香港金盃共有11駒角逐，而「浪漫勇士」則自最外檔起步。賽事跑過400米後，麥道朗已成功將坐騎移入並留居沿欄位置，由潘頓策騎的「遨遊氣泡」其時已緊隨「浪漫勇士」之後競跑。將近轉入直路時，潘頓選擇將坐騎向外移出望空，隨著兩匹放頭馬「知足常樂」及「發財先鋒」先後力弱，「遨遊氣泡」開始取得領先，而「浪漫勇士」在麥道朗則在對手之間取位，加速上前作出挑戰。

兩駒在直路上激烈拼鬥，結果「浪漫勇士」擊敗上仗勝出一級賽董事盃1600米的「遨遊氣泡」而先過終點，其所締的賽事時間為2分00.31秒。由艾兆禮策騎的「觔斗雲」則落後「遨遊氣泡」3個馬位，跑獲季軍。

麥道朗賽後表示他絕對相信「浪漫勇士」的能力，這令他在陣上可以沒有顧慮地，直接執行各項決定及策略。

他說：「牠（『浪漫勇士』）實在不可思議，一直給我更多驚喜，確是匹了不起的賽駒。牠是一匹冠軍級佳駟，這點無可置疑。牠已取得了不少重大成就，確實當之無愧。我很高興可以夥拍這匹佳駟上陣，這非筆墨所能形容。」

「牠在陣上從不犯錯，馬兒的表現甚至讓我的鞍上發揮看起來更加出色。牠的韌力及鬥心均屬頂級，我認為牠在賽事中展現了其本能，我只須順勢策騎牠。當你夥拍這些佳駟上陣，你可隨心所欲，選擇你個人想作的決定，即使我在陣中犯了些微錯誤，牠仍可助你將它克服，這就是我角逐此賽時的想法。」

他續說：「今仗結果非常美滿，我對牠充滿信心，我只須交出我個人慣常的鞍上表現便可。」

雖然潘頓及「遨遊氣泡」在直路上一度取得領先，但麥道朗表示他當時並沒有太過擔心。

「今仗只是『遨遊氣泡』出道而來第2次角逐2000米途程，我當然留意到這一點，而潘頓今日選擇於較早時間指示坐騎發力上前，縱使如此，潘頓的鞍上發揮依然十分出色。」麥道朗說。

「我的想法是我駒末段的勁勢應會比對手強，因此我選擇讓牠（『浪漫勇士』）順著自己的節奏逐步加速，而牠於末段的走勢亦相對輕鬆。」

「浪漫勇士」將本身賽績改寫為18戰13捷，服役以來取得的總獎金增至逾1.27億港元。其練馬師沈集成表示他賽前其實有點顧慮，此駒最終獲勝讓他鬆了一口氣。

沈集成說：「馬兒今仗須排大外檔起步這一點令我十分擔心，皆因我不認為其他對手及騎師會讓牠輕鬆移入內疊，他們有機會令牠沿途被迫於第三或第四疊競跑。」

「我今朝曾與麥道朗傾談，我說：『你記著要讓馬兒有機會發揮應有實力，若果牠起步敏捷，你不妨主動一點，稍稍催策馬兒並將牠移入內疊。』麥道朗是位十分聰明的騎師，他知道在陣上該如何應對。」

沈集成亦談到6月的安田紀念賽，他指這項在日本東京競馬場舉行的1600米一級賽，仍在「浪漫勇士」將來的參賽計劃之中。