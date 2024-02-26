師傅全力支持 鍾仔今期有贏馬歡聲

告東尼最近成績回穩，尤其上周三谷戰，東廐喺第7場三班1650米三路興兵，結果3駒喺末段同室操戈，鬥到難分難解，最後由「又龍串鳳」勝出，而馬房包辦一條三重彩，呢個精彩畫面當然成為一時佳話。今期東廐就冇上星期派咁多馬出戰，只得5駒正選列陣，不過5駒都交晒畀鍾易禮(Angus)執韁，對徒弟可以話係百分百信任，值得留意！

第3場四班1000米，「勝萬金」在港兩仗分別出戰田草1000米以及谷草1000米，初出一仗試過領放跑法最後乏力而回，上仗轉爭谷草受制9檔起步，結果出閘後全程走外疊，賽後只以第5名過終點。賽後鍾易禮亦向競賽董事小組解釋，「勝萬金」未能展現速度佔取較前位置，所以出閘後留得比預期後。此駒無論領放抑或居中都有唔錯效果，且看此駒吸取兩仗賽事經驗後，今仗能否再有更進步演出。

第4場四班1650米，「美麗歡聲」至陳嘉熙贏馬後，之後3仗均跑入季軍，證明馬匹狀態仍可保持得好，今仗重配之前騎過此駒嘅鍾早禮減5磅上陣，只負117磅仍有優勢，喺對手唔強嘅場合隨時可後上制敵。