何澤堯希威森缺陣 艾兆禮今期化身呂廐主帥！

希威森早前策騎「喜悅一生」，入直路時嘗試喺「超級黃蜂」同「合夥年代」中間撬位，結果同梁家俊有所碰撞，最後被判不適當策騎，今期開始停賽6日。希威森今季主要得到呂健威支持，依家呂廐兩大主帥，何澤堯因傷缺陣，希威森又要罰6日，呂廐都要另覓適當騎師為麾下戰駒爭功。今期呂廐6駒正選列陣，當中4駒起用艾兆禮，若然艾兆禮明晚可為呂廐建功，相信嚟緊日子不愁支持啦。

艾兆禮今期騎呂廐4駒，4駒亦有不錯機會，其中第2場五班1200米「謙謙君子」，前仗喺1000米谷草賽事打開勝門，上仗增程至1200米作戰，跑至中段擔口而且冇遮擋，最後落敗而回。雖然艾兆禮賽後認為「謙謙君子」跑1000米較合發揮，礙於五班賽程唔多，幕後搵到適合路程都要盡量為馬匹報名，今季「謙謙君子」曾於1200米路程上名，抽番個3檔起步搵到遮擋，隨時1200米都可以應付得好好。

另外第8場三班1200米，艾兆禮上仗已接手「歡樂至寶」出戰田草1200米，最後以第4名過終點，此駒上季一出即勝，正正就係谷草起家，如今重返谷草惡氣十足，不可小覷。