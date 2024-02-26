【賽馬以外】無死角騎功夠全面 戇豆辦辦掂

依家每次麥道朗嚟香港客串，筆者都係留意埋潘頓、布文啲坐騎，話晒呢個澳紐3人組炙手可熱，香港馬圈真係佢哋玩晒，隨時一個賽日加埋包辦幾W十幾P都唔奇，尋日3大高手喺齊度，結果贏咗5W，由麥道朗、潘頓瓜分，反而布文就食白果只得3P，演出就失色少少。至於今季再次來港發展嘅艾兆禮就成功起孖，唔講唔覺佢都累積咗29W，依家喺騎師榜排第4位，認真唔失禮啦。

如果問筆者估唔估到艾兆禮今季可以攞到咁嘅成績，老實答大家真係估唔到。唔係話唔知艾兆禮呢幾年喺歐洲成績幾好，但香港馬圈出晒名係騎師墳墓，之前都有唔少名氣極大嘅好手嚟到香港冇表現，被迫黯然離開，況且之前來港嘅意大利好手李寶利、沈拿嘅發展唔算太好，自然唔敢對呢位同飾演戇豆先生嘅演員有幾份相似嘅意大利騎師有太大期望，點知依家咁犀利，仲有兩場G3頭馬，真係有少少跌眼鏡嘅。

睇番季初啲騎師陣容，潘頓、田泰安、布文呢啲唔使講，仲有何澤堯、巴度同埋上季成績咁好嘅希威森，如果話艾兆禮有能力打入前5名，你哋都覺得筆者吹水啦，點知何澤堯先後停賽兼受傷，布文就不斷停賽，希威森、巴度雙雙有少少跌watt，再加埋潘頓自己都失水準，結果造就可以騎輕磅馬嘅艾兆禮上位，而更加難得嘅係，從各項統計數據反映，艾兆禮係一位水準好穩定嘅騎師，田草、谷草、泥地瓣瓣掂，贏馬方式又唔係獨沽一味，有一放到底，又有後發先至，相信只要佢繼續留港發展，隨時成為新一代馬圈代表人物都唔奇。

先睇吓啲數據，艾兆禮今季29W，田草佔15場排第4，勝出率係9%，谷草就有10W排第8，勝出率係8%，泥地則有4W同田泰安、潘頓、霍宏聲並列榜首，勝出率亦有11%，證明佢可以輕鬆應付3個場地，同時亦有穩定嘅勝出率，冇咩特別弱項，單係呢點已經好難得，呢個都係佢愈嚟愈多支持嘅原因。

跑法方面，如果講放頭馬，艾兆禮今季代表作一定係「我為您」，但其實好似「紫荊綻放」、「有鴻利」呢啲前置頭馬，都發揮得好出色，後上方面嘅代表作梗係今個月初贏G3 百週年紀念銀瓶嘅「觔斗雲」、上月尾為「無心睡眠」後上贏泥地一哩，同埋「精準快車」喺谷草日賽後上建功啦，尋日隻「新力高升」都贏得精彩，而佢今季亦試過為「飛鷹翱翔」、「快錢」克服外檔建功，足以證明佢真係算辦辦掂。

老實講，艾兆禮今季得到排前列嘅伍鵬志、姚本輝重用，點會冇原因，就連用人嚴格嘅蔡約翰都搵佢贏咗兩W，再加埋沈集成、呂健威、賀賢、羅富全都有合作贏馬，深得唔同倉主信任，呢個係要喺香港成功嘅必要條件。不過，筆者亦搵到佢今季同黎昭昇合作咗22次只得2季，禮拜三佢接手餐士馬「快如龍」，唔知跑成點呢？

■山無陵