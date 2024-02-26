師傅再扶一把！陳嘉熙又可贏谷草？

早前兔年送歲賽，陳嘉熙憑師傅方嘉柏的「鈁糖武士」食出尾胡，賽後嘉熙透露係自己主動索騎，結果霍宏聲請假下愛駒終於重落自己手上贏埋！至於上周三騎者再爆「嘉應精神」，原來又係佢幫馬匹試完閘後，向練馬師沈集成大送秋波，嘉熙呢2W都是靠自己爭取得來！

既然贏到馬，師父方嘉柏冇理由換人吧，今次「鈁糖武士」再戰第8場三班谷草1200米，配搭依舊是徒弟，人馬歷來合作交出3W最為合拍，上次所造末段時間23秒1更是全場最快，贏得輕鬆的「鈁糖武士」今次有望連捷，師傅孖徒弟有可能再影頭馬相了。嘉熙另接手第6場「戰鬥英雄」，此駒今季成績最好一次就是於谷草1000米配嘉熙入Q，今次僅負117磅，即使排12檔也要提防。

其實方嘉柏近期谷草攻勢亦盛，已連續6次谷戰有馬贏，今季頭馬總數31W，今次在主場又要展開攻勢。除了「鈁糖武士」，尚有第7場今季4捷當銳馬「獨角獸」配合而來，排5檔易跟易衝。而第9場四班1200米極有威脅的「銀進」，勇態亦慢慢重新跑起，排1檔形勢靚極，布文剛沙田復出未勝，接手柏廐一對實力馬「獨角獸」及「銀進」，俱可叫胡。

第1場出戰五班1800米的「赤子雄心」，剛剛亦在谷草重新上名，今季未贏過而評分比起對上贏馬時31分低4分，計數可反彈，方嘉柏今期隨時再在夜賽榮登「練馬師王」。