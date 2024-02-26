連搏失手 美麗系行番好運未？

「美麗」系馬頻頻出擊，上周谷戰「美麗奔馳」追勢極勇，可惜被阻勒避僅得季軍，剛周日沙田則有「美麗多盈」、「美麗同享」、「一定美麗」及「特別美麗」連番搏殺，但只得「特別美麗」追回亞軍，對住擂台躉「華麗再勝」冇計了....不過「美麗」系兵力眾多，今次又有蔡廐「無限美麗」、東廐「美麗歡聲」及羅廐「美麗緣分」爭功，相信各位練馬師都想幫「美麗」系馬主交出頭馬，要吼實！

第3場羅富全馬房的「美麗緣分」之前走勢有前無後，大前仗跑谷草1200米重新交予潘頓操刀，騎者力求放甩可惜最後乏力無以為繼，羅富全隨即安排馬匹縮程至谷草1000米及改配蔡明紹執韁，一連兩仗刻意教馬留力跑，結果前仗入Q，證明收到效果。今次埋門再安排試泥閘，於蔡明紹胯下輕鬆追贏，走勢明顯有進步，今次原裝配搭再攻谷草1000米，排3檔起步有利，已屆捧場時候。

第4場告東尼馬房的「美麗歡聲」乃歐洲自購馬，上季來港後經過適應期即漸入佳境，今季熱身充足即在谷草一哩爆出48倍冷W，該役贏馬功臣陳嘉熙發揮亦令人驚喜。找對出路後，告東尼便安排此駒專攻同程，此後3仗全跑谷草一哩並再添3席季軍，連續4仗全上名有餘未盡。來到今戰，練者刻意用鍾易禮減5磅只負117磅上陣，騎者上周策騎「美麗奔馳」被阻，今回可憑「美麗歡聲」助師傅告東尼勝回一仗。

第9場蔡約翰馬房的「無限美麗」今季4仗獲冠亞季各一，早已顯露潛質，蔡廐4歲質新分子可期愈跑愈進步，練者今個月已取7W，「無限美麗」操勇而來值得信任。再睇潘頓於此駒初出前已曾試6課大閘仄準，直至上仗才初次策騎，結果僅以頭位追不切「時尚風趣」獲亞軍。馬匹今賽前再試課泥閘磨利，練者具決心助此駒盡快取得第2W，難得仍跑四班賽事，排7檔不差，潘頓再騎必更有默契，力足補中。