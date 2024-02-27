8期W！巴度近排晚晚舞刀弄劍！

法國騎師巴度，今個季初成績唔算太標青，但力追下現時22W亦不錯，而且谷草是其狩獵場，睇番近8次出戰跑馬地均有頭馬進帳，上周三除了有亦有「一代天嬌」勝出，尚有4場得3亞1季上名紀錄，全晚累積34分成為「騎師王」，今季騎者已3度稱王，無獨有偶均是在跑馬地，名副其實係快活谷夜繽紛，今期周中夜賽，巴度6匹坐騎中，「潮州大兄」佔班利而「添開心」及「勝利神駒」等俱狀態續勇，相信巴度今次谷戰有權鍊贏布文及潘頓再稱王！

第2場文家良馬房的「潮州大兄」，近兩季都是復出首戰即贏，至今3W都是跑五班田草1400米，但今次四降五班卻不急於返田草，因為上仗跑四班谷草1200米一樣交出好表現，排9檔得第6名不差，巴度已一連兩仗策騎跑近，既然人馬合作有默契，難怪今回落班繼續由其操刀，用王牌戰意十足。今回對手減弱，排5檔有利擺前走，埋門曾拍跳之餘，草地快跳一課亦由巴度考驗，仄準而來萬事俱備。

此外，伍鵬志雖然剛周日香港金盃賽日未有馬贏，但亦有「活力多多」及「友瑩仁」上名，攻勢未有停下來，今回第5場所派「添開心」於季內6戰谷草1200米共取3冠1亞，明顯視此程為最佳出路，近3仗配巴度獲1冠1亞，人馬合拍，賽前與兩駒彈草閘亦由巴度親試，今季3W依然拚得積極，可見體力充沛。今排5檔起步，機動分子隨時又有驚喜演出，值得捧場。

第9場葉廐「勝利神駒」今季遲至12月復出，結果配巴度即贏田草1200米，到上仗季內第3仗則於鍾易禮胯下跑田草1400米一放而回，勇馬今回恃級數轉戰谷草1200米，排2檔起步，只要起步順利擺前走即可叫胡，用來做三重彩馬膽亦夠穩陣，博尾關六寶獎更一定要吼埋。

至於第3場四班1000米，賀賢馬房的「超額認購」今季狀態長勇，巴度亦騎慣騎熟，人馬近3次合作全部上名，雖然今次要克服12檔不利因素，若然有分頭也值得兼顧。