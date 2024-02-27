【分秒在握】重返強項有金執

第4場四班1650米「皇仁福星」固然會搶，而「建測羣英」亦係慣性跟前，加上「紅海勁」及「勇晉當銳」前速亦不慢，相信至少會有正常步速。上季在苗禮德馬房屢屢成熱門搏失的「金德義」，今季轉投賀賢馬房後延至1月方復出，結果跑兩仗先殿後第10，表現未能令人滿意，但細心研度後，又有不同看法。

「金德義」今季復出戰，係抖了足足半年，久休復出狀態當然未十足，賠率15倍亦有一定反映，而且出爭谷草1200米亦嫌短，結果直路能夠由尾列追回第4，末段交出22秒9衝刺，表現已然不差。果然翌仗再出，增程兼轉場出爭田草1400米，埋門票如雨下成為5.3倍熱門，馬匹排1檔貼欄留守第9位，但跑至中途，卻有「高氣派」急劇墮退，令到在其後方的「金發銀發」要收慢，而在「金發銀發」之後的「金德義」亦要收慢兼墮退至尾列，一輪連消帶打兼慢步速，「金德義」入直路基本上已是大勢已去，因此上仗的第10名其實絕不能作準，況且馬匹賽後更驗出氣管多痰呢！今次回師最強一哩，「金德義」體力充沛兼連番試準下，當然值博。

■長風