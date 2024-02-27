過百澳門馬主聯署求助 一封致特首賀一誠的信

就澳門過百馬主早前向澳門賽馬會索償被拒事件，馬主群組在投訴無門的情況下，已於今日(27日)聯署，向澳門特首賀一誠上呈一封公開信，要求介入協助解決事件。

就今次公開信的內信，主要向特首賀一誠先生陳述事件概況，有關澳門特區政府與澳門賽馬會之間，在無預警下倉促時間內達成終止專營權協議，並於一個半月內極速解決停業後的安排，一班澳門馬主極表失望。澳門馬主群組兩度聯署，要求澳門賽馬會能夠為現役馬主提供賠償，然而對於會方由最初的答非所問，繼而以牽強的拒絕理由，認為純粹是馬主個人錯誤投資，才招致今次事件個人損失，並未存在任何責任及歉意。

馬主群組有感於投訴無門，經商議後最終宣布向澳門特區政府求助，今日正式聯署去函特首賀一誠先生，而函件副本，亦會轉交至澳門中聯辦主任鄭新聰，行政會行政法務司司長張永春、立法會主席高開賢及直選議員梁孫旭，博彩監察協調局局長何浩瀚、澳門愛護動物協會終身榮譽主席何厚鏵及理事長鄧詠恩，期望政府方面能夠介入今次事件，勸喻澳門賽馬會董事局成員正視問題，及早與馬主代表展開賠償談判。