剛沙田斷纜...不過佢返谷草勁好多！

方嘉柏剛於沙田日賽力爭4連勝未果，周三晚務必重駁勝纜，近期馬房谷草夜賽連勝旺勢未止，今戰重兵部署主場出擊，當中陳嘉熙騎慣騎熟「鈁糖武士」及「戰鬥英雄」各有優點，尚有「赤子雄心」與「銀進」配田泰安及布文力求交代，大有機會造就練者衝擊谷草夜賽7連勝。

周三晚回師谷草夜賽，方嘉柏雖然少了養傷的何澤堯助陣，不過近期依然發揮主場威力，將士用命下，陳嘉熙亦能發揮水準，早前「鈁糖武士」完成出擊使命成功奏凱，如今再有「戰鬥英雄」周三晚一併由其出戰，騎者出名鬥志好，必賣力爭勝，可助練者完成夜賽7連勝。

無疑今次兩駒俱不幸排外檔，信賴人馬合拍程度，尤其第6場「戰鬥英雄」上場配見習騎師黃智弘跑田草排大外檔，敗績可以抹去。陳嘉熙上季憑此駒爆冷贏馬，季內人馬亦曾於谷草短途上名，難得師傅方嘉柏委以重任，當然不會錯過這個機會。

田泰安上周三夜賽，為柏廐難出頭之「加非凡」贏馬交代，周三晚頭場「赤子雄心」今季一再只跑位置，卻遲遲未能敲響勝鼓，上仗谷草2200米艾道拿以頸位僅敗，騎者停賽換人出戰，恃勇必然力謀補中。

此外，另一位今季合作無間之布文，方嘉柏亦有兩駒交其搏殺，第7場「獨角獸」固然新勝當銳，而尾場「銀進」自上季初取得連捷後，經過黃智弘一連兩仗失望發揮，今仗刻意易配圖強，力爭久違了的頭馬，交代心態也是相當明顯。