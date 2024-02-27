【分分制勝】擬定一個最佳戰術：落山踩油發力！

黎昭昇剛周日以「嘉寶神駒」先拔頭籌，原來是他在港累積55W以來，首度在2000米路程建功，打破長途盲門數據。黎昭昇以往在新西蘭設倉，贏過不少中長途大賽，但來到香港發展，卻專攻谷草短途賽事（1000及1200米共佔29W），情況比較特別，當然本土2000米或以上路程編排不多，有關成績稍遜亦可以理解。

第1場五班1800米，「豐盛多彩」是黎廐少數曾贏1800米的馬匹，前仗在田草同程打開勝門，該役步速正常，入彎後擺正衝刺，結果鬥贏「滿載歸來」而飄甩季、殿軍「鑽石福將」及「皇金風速」，表現出色，5歲北半球馬一旦成熟，料可重上40餘分水平。上場轉爭谷草1800米，同樣於入彎後發力，可是谷草直路較短，加上本身一度向外斜跑，影響了末段衝勁，結果姍姍來遲屈居第4名。

「豐盛多彩」今次將第4次角逐跑馬地1800米，換上見習生鍾易禮，比上仗實際少負4磅，藉此優勢，或會選擇落山一段提早踩油發力，只要及時盡展闊步，可望再顯最強威力。此外，「豐盛多彩」今賽前再度北上訓練，體重立即驟增19磅，更貼近前仗贏馬時水平，回港試跑亦見好火好力，狀態夠弗，短兵相接時確保不落下風。

■明治朗