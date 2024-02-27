【練馬師王】星級戰駒壓陣 搶先為大賽造勢

上期沙田「練馬師王」，沈集成先獲2冠1季，一度以28分領先，但尾場沒有參戰馬列陣，有賴對手未獲分數，才可保住勝局，最終被姚本輝粉碎美夢，後者憑「堅又威」取得關鍵性6分，絕殺得手。至於今期跑馬地戰線，沈、姚兩個華倉繼續屯駐重兵，估計又有一番惡鬥，其中沈廐6駒各具搶分本錢，大有機會收復前失，值得留意。

另邊廂，蔡約翰於剛周日尾場憑「競駿輝煌」食尾胡，達成香港金盃日連續10年例贏的紀錄，同時衝擊打吡籌碼又多一個。緊接的星期日，將上演4歲馬大賽系列次關的香港經典盃，蔡廐「驕陽明駒」擺下擂台，廐侶「安騁」召來莫雅配合出擊，捧盃可說是毫無懸念，今期谷戰忽然派出多匹名氣馬列陣，陣容重火力，擺明要搶先造勢。

「精算暴雪」及「無限美麗」俱是星味十足的4歲馬，上場同樣大熱搏失，當然不會就此罷休，當中列陣尾場的「無限美麗」，剛戰末段快衝22秒79，是當晚谷草1200米各參賽馬中，締速最快一駒，較諸三班頭馬「鈁糖武士」猶勝一籌，孭頂磅也有如此強橫追勁，今次再爭同程，勢可補中。

至於打頭陣的「鑽石福將」，近6仗累積2亞2季，套入「練馬師王」彩池而言，經常可以取得分數，若想捧蔡約翰封王的話，適宜於頭場開跑前「入場」落注。除了「鑽石福將」之外，賀銘年亦會夥拍「有財有勢」出擊，雖然潘頓贏完放棄再跑，但賀銘年也是贏馬拍檔之一，合拍方面不成疑問，由11檔移至2檔起步，形勢更好，有條件爭取冧莊。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 3.0倍

2.方嘉柏 5.5倍

3.韋 達 10倍

4.沈集成 9.0倍

5.伍鵬志 9.0倍

6.告東尼 13倍

7.廖康銘 16倍

8.呂健威 20倍

9.文家良 18倍

10.巫偉傑 25倍

11.黎昭昇 25倍

12.賀 賢 25倍

13.羅富全 30倍

14.葉楚航 35倍

15.徐雨石 85倍

16.容天鵬 75倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/姚本輝/大衛希斯/蘇偉賢/丁冠豪) 65倍