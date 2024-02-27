【張基焦點】友誼喜悅換配備變身

姚本輝馬房今季成績理想，周三谷戰雖然只派4駒上陣，但不乏邊線分子，「友誼喜悅」已經反覆仄準，最近操練表現理想，不能忽視。另外，「爭金奪冠」上仗在港第2次出賽已跑得好，巫偉傑較集中於谷草出擊，有權補中。「紅鬃烈馬」今次決心明顯，換湯普新應會換來賠率。「輗多福」前速驚人，今仗縮程跑1000米應該到位，值得重視。

第4場四班1650米，「友誼喜悅」於澳洲表現不錯，畢竟3戰得2W，來港後需要時間適應，但今季於總場次285田草1600米只落後「快路」兩馬位，走勢吸引，之後再跑卻經常搶口，啱啱月中閘前退出，復課後試泥閘追勢吸引，同時仄準用羊毛面箍的效果，今次用這個於澳洲的贏馬配備，有權變身。

第8場三班1200米，「爭金奪冠」上仗同程追近，而此駒於澳洲加面箍後演出有改善，今次同樣改用此配備，當然令人期待，況且今次抽4檔，同場不乏快馬，形勢較為有利，有權收復前失。

第2場五班1200米，「紅鬃烈馬」前仗曾勝出田草1400米，小休後觀感吸引，早前試谷閘走來一氣呵成，表現出色，始終在五班有優勢，即使用湯普新也有權取得好成績。

第3場四班1000米，「輗多福」跑短途始終有威力，上仗連谷草1200米快放也不是斷得太快，反映馬匹狀態回勇，本身前速太快，今次縮程跑1000米用回夾慣夾熟的巫顯東，已到位。