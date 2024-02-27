【進階選項】添開心實力鬥志俱備

上周三跑馬地百萬挑戰盃最終回，以往同晚賽事會安排較高班次，讓有機會爭分的賽駒作最後衝刺，通常戲碼非常熱鬧，但今年兩場高班賽卻成為冷場。周三快活谷9場繼續一、二班賽欠奉，四班1200米壓尾，第3場四班1000米竟然是初出52分馬掛頭牌，水準如何大家心中有數。

上次金盃日練馬師榜2至5名均有頭馬進帳，唯獨榜首伍鵬志較靜局，今晚出馬6匹有機爭取今季第50W。第5場「添開心」季內已贏得3場頭馬，剛戰幾乎第4W得手，結果以鼻位見負於「錶壇精英」。當晚所見「添開心」出閘敏捷，只可惜9檔早段亦須耗力上前，直路對手拍上時馬兒伸長馬頸負隅頑抗，影相僅敗純綷欠運，亦反映前仗之失純是形勢使然，與馬匹實力無關。

經常提到，這件綵衣頗有養馬運且鬥志鮮明，廿年前的「開心菓」已是跑馬地百萬挑戰盃盟主。同場「精算暴雪」估計仍是大熱，「添開心」亦非善男信女，買W更值博。

沈集成剛星期日「浪漫勇士」贏完金盃賽後接受訪問真情對話，馬迷聽得津津樂道，第6場「金鼓齊昇」重配潘頓，未知騎者會否以行動讓成哥感受到自己亦好落力？

「金鼓齊昇」來港跑兩季16戰未勝，更因喘鳴困擾始終未能響勝鼓，不過其實出道至今整體演出大致準繩。季內跑得最佳一次是10檔留後狂追「好勁力」，上場田草1200米14檔被迫搶前，並非最佳跑法，最後捱回一席第4。今次初跑谷草對手再減弱，排10檔留住追效果或更好。