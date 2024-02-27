【三重彩地帶】包尾變頭馬其實好「易」

第4場四班1650米，「皇仁福星」跑法主動在谷草賺多過蝕，季內9仗全跑同程而7次上名，準得交關，做複膽跑P已勝任。

「金發銀發」上場追近有點起色，減分工序完成，艾兆禮今晚充當呂廐殺手，必有王者興。「紅海勁」上場蝕慢步速下後追飲恨獲亞，評級調高，潘頓肯再騎這匹處女馬應心中有數。「美麗歡聲」開竅後接連上名，水準趨穩。「勇晉當銳」上次初跑同程入位，雖說是賺了慢步速，但跳程450米也克服了一定難度。

第5場三班1200米，扶輪百週年盃，「八駿巨昇」上場跟另兩駒亡命搶放互燒而本身走三疊，結果包尾大敗，賽後被問話兼要試閘合格，純粹例行動作，月中谷閘放返證明並無不妥。睇番前仗在不利放頭下得第3，輸畀「一代天嬌」半乘，賽績高水。鍾易禮剛役發揮欠佳，今次4檔可輕鬆佔欄，應做番齣好戲。

「昇瀧駒」初出之前3閘走位非1即2，陣上亦是放頭，熱身後再試泥閘走位5 4 1，追馬亦得，試準後換廖廐愛將霍宏聲，食指已動。「撼天鐵翼」轉倉首仗即上名，以韋廐而言算破格。「添開心」及「精算暴雪」均曾跟「錶壇精英」串Q，屬三班中上水平的實力指標。■海東