【J臣研究所】友誼喜悅明益湯普新

剛周日麥道朗連番鬥贏潘頓，睇吓賽後網上馬迷反應，除咗大讚麥道朗騎功了得之外，更有唔少馬迷提出麥道朗可以激發潘頓鬥心，就連沈集成訪問都爆響口，話好少見潘頓咁落力，其實馬迷好清楚，唔係話冇錢賭所以投注額跌，而係好多時賭到冇癮，買隻熱門卻下下見潘頓騎兩步又收手，欲哭無淚啫！

先睇第4場賽事，「紅海勁」上場入直路被迫走內欄，其實嚴格嚟講冇望空衝過一段，潘頓再騎擺明要交代，排4檔無可挑剔，之不過呢類馬成日近卻又成日鬥輸，本身馬性難贏都係有影響，位置穩陣但W可以博另一匹。

「友誼喜悅」今場真係可以冷吼，呢隻從未跑入三甲嘅馬，埋門一課泥閘竟然展現驚人追勁，而且走勢比以往規矩，呢啲4歲馬一開始成熟就可以反彈，而姚本輝安排湯普新試完閘再騎，睇嚟都係有心益佢開齋。

「皇仁福星」前速快又忠心，點都會跑得接近。「中華叻叻」此程識贏，1檔唔敢飛走佢。「建測羣英」今次返一哩可能又有番好表現。

第5場三班1200米，扶輪百週年盃，竟然只得9隻馬跑，「精算暴雪」上場無端端走去二疊跟前望空走晒，最後一步失位置真係冇嘢好講，今場留番住少少跑，以佢夠贏沙田嘅級數，喺呢組可以秤先。「撼天鐵翼」來港兩季終於開始交回水準，點都想贏番場為馬主交代。「添開心」上場跑啱晒都輸，評分盡但勝在跑法主動，似乎係呢3隻鬥。