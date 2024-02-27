【耀眼精選】超勁火力質高即食

「兩匹馬單打獨鬥，內面『浪漫勇士』，外面『遨遊氣泡』，『浪漫勇士』、『遨遊氣泡』，『浪漫勇士』、『遨遊氣泡』……接近終點『浪漫勇士』贏出呢場香港金盃呀！」

香港金盃連續兩屆由新舊打吡盟主對決都成為名場面，上屆「浪漫勇士」力撼馬王「金鎗六十」，今屆擺下擂台接受群雄挑戰，賽前本欄寫道：「以馬論馬『浪漫勇士』高3至5分，不過『遨遊氣泡』放頭、後追，全程望空蝕位，任何跑法都可以贏，純跑天賦往往遇強愈強，隨時交出百二分水準，睇吓呢匹天才型賽駒今場會唔會逼到『浪漫勇士』出真功夫。」呢對馬果然無令人失望合演一齣為時2分鐘嘅好戲，「浪漫勇士」終於完成本地2000米G1全制霸霸業，麥道朗再次展現一級高手判斷力，臨出彎前改攞「發財先鋒」內側偷位推進，冇浪費任何一分一秒等運到，唔係佢當機立斷化被動為主動，化解潘頓Set好嘅士碌架，隨時又再飲恨。「遨遊氣泡」再次展現深不見底嘅天賦，逼到「浪漫勇士」出十成功力，好期待呢對馬響稍後遠征能夠再創佳績。

今期推介「超勁火力」同埋「電源之駒」，「超勁火力」做足準備而來，有質之輩可望一出即拚；「電源之駒」季內首配外籍大師傅排得靚位，有力重返勝門。