【分秒在握】田泰安今次最英明

田泰安剛周日連番搏殺失手，表現稍稍令人失望，不過來到周三谷戰，騎者手握不少實力坐騎，其中列陣尾場的「皇帝英明」，近3仗配田泰安獲2亞1殿表現甚準，季內屢拚未逞之輩捲土重來，當然有心拚個明白。

其實一直以來，「皇帝英明」與田泰安都係分外合拍，此駒歷來所獲的2W6P中，就有2W3P係由田泰安經手，而上季尾曾經連番交由布文搏殺，但亦只能取得3個季軍，未能重響勝鼓，反映轉來轉去，此駒始終最服田泰安。

田泰安確是一個很有趣的騎師，論騎技及走位等，他絕對不是一等一高手，但受騎之輩在其胯下，又往往特別肯走，而且鞍上人的大動作推騎及鞭打，在短兵相接之下每每能佔到上風，強如潘頓及莫雷拉等，亦吃過不少悶棍。

至於今次推介的「皇帝英明」，明顯對騎者的硬功特別受落，就以上仗為例，排10檔留後切入後，入到直路遲遲方能拉出望空，但馬匹在田泰安催策下展示了非常強的追馬欲，賽後看輸四分三馬位無甚威脅，但其實早一點望空，根本就有機會取勝。來到今次，「皇帝英明」排9檔當然不算理想，但同場快馬不少，例如「精選威」及「勝利神駒」都係慣性搶頭，只要「皇帝英明」留得稍好走二疊，直路及時望空，就有機會施展其招牌式後勁，將對手一網成擒。

■長風

第9場 5皇帝英明 3銀進

1無限美麗 6多利神駒