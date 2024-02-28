【場地點樣】2月壓軸谷草夜賽掛牌「好地」

2月份最後一次戲碼，於跑馬地上谷草夜賽，共編9場草地賽事，回復以全闊A欄競逐，頭場開跑時間為晚上6時40分，就目前場地預測，掛牌「好地」，度地儀指數為2.71。

谷草場地鬆軟時間偏慢，早前備受爭議，不過踏入季中高峰期，近兩次夜賽情況明顯略有改善，部份場合締速轉趨正常，既然今次回復正常移欄競逐，寄望內疊場地有較充份時間復原下，今日直路跑線衝刺情況，亦不致有太大偏差情況出現。

今次已經係季內第7次谷草A欄夜賽，結合過往6次賽事數據，A欄在排檔方面，可以講係各個欄位之中最公平形勢，12個檔位俱有頭馬見面，無疑1至6檔仍會略佔上風，但卻並非全面性優勢，起碼被視為黃金檔之1、2檔，亦只得2W及3W，而季內被視為A欄黃金檔位，竟然係9檔，共佔8W，其中1650米更加佔去一半頭馬。

至於谷草A欄成績最佳騎師，都係以一眾前列騎師至為突出，當中以OK哥摘下6W最標青，單係上期A欄賽事食出大四喜，田泰安緊躡其後有5W，上季至今一直响A欄有出色表現嘅霍宏聲，今晚賽事仍可視為冷門殺手。