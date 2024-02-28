四歲馬經典賽事系列次關，香港經典盃將會响呢個周日出擊，面對住全場唯一過百分嘅「驕陽明駒」擺擂台，各路人馬當然要扭盡六壬，期望可以勝強，加強配搭當然係指定動作，所以就有莫雅、巴米高、薛恩同臨時加入嘅連達文，四位高手將會加入戰團。

不過亦有參戰賽駒，選擇變動配備出擊，希斯旗下嘅「久久為尊」，今次將會申請初次加戴眼罩。

雖然目前只評69分，評分形勢相當下風，把握當前勇態，尤其係上場香港經典一哩賽，表現相當亮眼，敗於「驕陽明駒」同「喜蓮勇感」，只係輸2個身位跑第3，而希斯亦都解釋，馬匹响入彎前一段脫口，跟得相當吃力，今次由羊毛面箍改為眼罩，埋門响晨課經已安排一再熟習配備，而响試閘一課，希斯亦相當滿意馬匹走勢，初戴眼罩下未有顯得太搶口。

雖然評分上較輸蝕，但希斯認為對馬匹能力毫不懷疑，而田泰安原本有唔少選擇，結果騎練之間早有共識，一旦揀騎出戰香港經典一哩賽，人馬將會鎖定出戰4歲經典賽事系列其餘兩關，睇嚟田泰安對於呢匹打吡坐騎，都可以講抱有極大憧憬，睇吓周日增程出擊下，會否再次交出驚喜表現。