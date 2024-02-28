伍鵬志盼神虎龍駒擊敗金鑽永遠美麗

伍鵬志下星期日派出「神虎龍駒」及「錶之銀河」出爭1400米一級賽女皇銀禧紀念盃，儘管對手包括「金鑽貴人」，但伍鵬志深信該兩駒有力為他帶來從練首項一級賽桂冠。

伍鵬志說︰「『神虎龍駒』今季進展甚佳，今仗由布文主轡，但願牠能交出好表現，為我們贏得獎金。『金鑽貴人』是一匹佳駟，也曾與『加州星球』同場較量，而『永遠美麗』也會上陣。此3駒都是優質良駒，希望我們能夠擊敗牠們。」

此外，伍鵬志已為「神虎龍駒」報爭3月30日在杜拜舉行的1200米一級賽阿喬斯短途錦標，他表示：「我們要看看馬兒在女皇銀禧紀念盃的表現如何，如果牠獲杜拜邀請，我們會派牠遠征，否則會讓牠留在香港出爭一哩賽事。『神虎龍駒』是北半球馬，應會隨年齡增長而再進步一些。」

廐侶「錶之銀河」同樣已報爭女皇銀禧紀念盃，並將於本周日先角逐一項直路賽。伍鵬志說：「牠絕對具備成為頂尖佳駟的潛力，我們安排牠本周日角逐1000米賽事，讓牠為下周日的大賽作好準備。希望牠能勝出一級賽，能在此水平證明實力。」

此外，伍鵬志部署「嘉應傳承」於周日出爭香港經典盃，他表示：「馬兒進展理想，上仗勝出2000米賽事後恢復得很好。牠今仗縮程至1800米，途程略為嫌短，但我相信馬兒應付得來。牠早前在艾兆禮胯下試閘表現不俗，我們期望牠今仗能交出上佳表現。」

伍鵬志今季已取得49場頭馬，今晚將派遣6駒上陣，其中「唯美主義」將會第7場三班1650米，他說：「我和馬房團隊都十分滿意，希望每個月都能夠贏得更多頭馬。」