希斯：田泰安揀騎久久為尊好明智！

「久久為尊」將於周日角逐1800米香港經典盃，將首度佩戴眼罩出賽，此駒上周四在佩戴眼罩下勝出泥地試閘。希斯說︰「上仗角逐香港經典一哩賽時，馬兒於800米處至600米處一度脫口，我冀望牠今仗能於入直路時保持佳勢。」

希斯續說：「『久久為尊』佩戴眼罩後看來不太搶口，希望這項配備變動能稍為改善牠於賽事中段的走勢。馬兒上仗賽後恢復得很好，試閘表現令人相當鼓舞，正好證明了這一點。」

「久久為尊」上仗在田泰安胯下角逐香港經典一哩賽，末段交出23秒17全場最快締速。希斯說：「我認為馬兒在經典一哩賽的衝刺屬全場最佳，證明牠在平磅角逐下有力一爭。我們不用擔心牠現時略為蝕磅，這只是暫時性的。牠在前仗及經典一哩賽末段衝刺凌厲，表現十分出色，並持續學習進步。馬兒出賽經驗不多，仍在不斷學習中。」。

田泰安曾於2015年主策「酷男」攻下香港經典盃，希斯說：「田泰安有多駒可供選擇，因此我們已有共識，假如他選策『久久為尊』角逐香港經典一哩賽，便可繼續夥拍牠出戰今仗及打吡大賽。田泰安這樣要求很明智，我認為他的選擇正確，這匹年輕賽駒可望成為一匹出色的長途馬。」