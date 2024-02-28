蔡約翰：競駿輝煌唔會跑打吡！

馬會行政總裁應家柏在最近網提到上星期日以輕鬆姿態攻下三班1400米的「競駿輝煌」。

事關不論蔡約翰與麥道朗均正面評價這匹「摘星勇驥」的子嗣，此駒在港第2次上陣便能擊敗「堅又威」，而末段更造出22.64秒的分段時間，表現出眾。

「競駿輝煌」屬競駿會旗下賽駒，現評81分，已成為一眾四歲馬中評分第5高的一駒。考慮到「競駿輝煌」在港的競賽生涯中從未在超逾1400米途程的賽事亮相，練馬師蔡約翰將仔細部署選擇馬兒往後合適的途程，事實上，從馬兒長遠的競賽生涯來看，蔡約翰亦明白，在港作賽不多的情況下便出戰香港打吡大賽，或許會過於進取一點，他或會部署馬兒下仗出爭二班1400米賽事。

不管怎樣，「競駿輝煌」的表現對於競駿會來說都是一個極佳的投資。競駿會成立於 2007年，提供進身香港賽馬會會員的另一途徑，旨在培養會員對賽馬運動的興趣和一嘗當馬主的樂趣。

競駿會提供一系列社交活動，包括餐飲體驗、馬房參觀以及讓會員在多姿多采的活動中建立友好的聯誼關係。除此以外，沙田及跑馬地兩個馬場均設有競駿會的專屬設施，不僅能令競駿會的會員及他們的朋友們在賽馬日能盡情享受賽馬的樂趣，在非賽馬日更屬社交聯誼的好地方。

目前競駿會的會員人數為1,600人，馬會希望能進一步增加競駿會的會員人數。多年來，不少競駿會的會員，其後已進身個人馬主及其他賽馬團體成員之列，而競駿會的會員大多屬青年才俊，佔百分之34的會員，於加入競駿會時均屬30歲或以下的年輕才俊。

由李易達訓練的「競駿精神」於2008年馬季在高雅志胯下初出即勝，為競駿會取得成立而來的第一場頭馬，至於「競駿精英」則是競駿會迄今為止表現最好的良駒，馬兒於方嘉柏訓練下，在牠的競賽生涯中共取得六場頭馬，其評分從52分攀升至117分。