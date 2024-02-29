【賽後報告】妙玲瓏跑得差 艾兆禮話關換蹄鐵事！

是晚賽後報告撮要：

第1場：「綫路菁英」賽後被發現口內有血。「鑽石福將」氣管內有很多血。

第2場：「潮州大兄」心律不正常。

第4場：「金德義」氣管內有很多痰。

第5場：。巴度建議練馬師伍鵬志下仗或可讓「添開心」嘗試佩戴不同頭部配備。賽後，梁家俊表示對「知道長勝」的動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第6場：於宣佈出賽時，「馬利奧」與「好戰小子」均申報騎師為董明朗。小組確定董明朗已落實策騎「好戰小子」。因此，小組批准「馬利奧」改由巴度策騎。練馬師賀賢因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2千元。「馬有運」入閘後以後足豎立，並將左前腿擱在閘廂上。獸醫認為「馬有運」不適宜出賽，小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。

賽後，艾兆禮報告，「妙玲瓏」沿途受催策，他須催策坐騎以保持位置。他又說，坐騎在直路上對催策毫無反應及墮退。練馬師巫偉傑告知小組，他對此駒是賽前的表現感到滿意，並預期此駒將交出良佳表現。他又說，他能夠提供的唯一解釋是「妙玲瓏」於抵達跑馬地馬場後須重新裝上左後蹄的蹄鐵，但獸醫認為此駒適宜出賽。小組認為與近仗相比，「妙玲瓏」今仗的表現令人失望。

第7場：賽後，周俊樂報告，他對「銀亮光速」在直路上的動作有些疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。