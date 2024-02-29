【賽馬以外】41比0 走三疊都受阻真係勁！

筆者早幾個星期前先寫過一次湯普新，估唔到今日又要寫吓呢位嚟咗無幾耐嘅客串騎師，究竟佢會唔會騎到4月4號，真係有啲疑問。如果有留意嗰次專欄講湯普新，其實係冇乜點提過呢位騎師，純粹用佢嘅英文名同埋中文譯名講返少少香港馬圈歷史，當然筆者嗰時都有提過真係對呢位澳洲好手唔認識，唯有戴晒頭盔話唔敢太睇死佢喺香港一定唔得，但難度同埋挑戰就一定好大，睇吓運氣同埋造化啦。點知暫時跑咗6期賽事，湯普新嘅成績係41比0，最叻都係得4個第5名，即係話買四重彩長期飛起佢都唔怕，咁嘅成績，又點會唔得人驚啦。

講真，一個無咩名氣嘅騎師要嚟香港發展，真係唔易，筆者對湯普新嘅期望唔大，但講真已經出賽41次，10倍以下嘅馬都有4匹，證明佢都唔係全部騎晒啲垃圾馬，但唔好話贏馬，就連三甲都未攞過，真係有啲講唔過去。又或者咁講，以佢嘅成績，去到禮拜日都仲有6匹坐騎，馬會嗰位新騎師經理人都算做到嘢。

可以連續41匹坐騎唔上名，筆者睇過啲網上資料，原來都仲未係紀錄，但就已經係外籍騎師中最差嘅開頭，尋晚跑馬地賽事，應該係湯普新嘅考牌戰，尤其係葉楚航嗰匹「紅鬃烈馬」，樓上看更都知五班有利，今次跑谷草1200米一定搏命，臨場仲有9.8倍，筆者心諗如果係由潘頓騎，最多咪得3倍幾，點知佢就真係展現神級騎功，7檔起步有嘗試畀多啲守前面，但最終都係守中間走三疊，但都叫有啲遮擋，點知轉彎時冷不提防後面「富存大師」同「飛躍凱旋」喺佢外側發力上前，就令佢食咗個三文治，留後走入直路都可以受阻，真係能人所不能，結果就跑第10名，亦係呢隻馬季內輸得最遠嗰場，咪話唔誇張。

去到尋晚第8場騎隻「心想事成」，出閘慢咗都算，然後就犯咗大忌不斷隊番隻馬上前放頭，結果頭兩段造46秒73，以尋晚嘅場地嚟講真係偏快，結果力弱包尾而回，講真有時唔係睇名次，但咁嘅方式輸，又真係幾趕客。然後去到佢騎「電氣騎士」停賽嗰時，如果大家有睇番直鏡巡邏影片，應該覺得幾搞笑，佢入直路隻馬先內閃幾乎壓到「順勢而飛」，然後佢就打右手鞭，點知隻馬就外閃，結果阻到準備全力衝刺嘅「美麗奔馳」，搞到自己要停賽，連直路呢啲關鍵位都做唔好，可以點算好？

除非突然開竅後，湯普新今次來港客串應該唔會太成功，筆者呢一刻都唔係望佢有冇馬贏，而係有冇三甲落袋，當然咪以為佢無上名，收入就好差，原來佢咁嘅成績都有44萬獎金，都真係幾過癮，同埋以往唔少澳洲騎師喺香港客串後返回祖家，都變成另一個咁，即答睇吓到時湯普新係咪咁。

■山無陵