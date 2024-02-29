來港前曾合作勝澳G3 方仔話薛恩夾意力迪迪

「意力迪迪」曾在澳洲兩勝，包括去年在薛恩胯下勝出三級賽哥連希斯錦標1400米。(GETTY IMAGES)

方嘉柏將於本週日（3月3日）派出「意力迪迪」及「非惟僥倖」在沙田出爭香港經典盃1800米，盼能繼2008年憑「綠色駿威」奪魁後再度揚威此賽。

「意力迪迪」將由目前以墨爾本為策騎基地的薛恩執韁，而「非惟僥倖」則會由班德禮主轡。兩駒均曾攻下澳洲分級賽事，今仗力爭打開在港勝門。

今屆香港經典盃共有4位海外騎師加入戰團，除了薛恩外，還有分別來自英國、法國及澳洲的好手莫雅（「安騁」）、巴米高（「勁速威龍」） 及連達文（「極速奇兵」）。方嘉柏希望薛恩能令「意力迪迪」發揮所長。

「意力迪迪」曾在澳洲取得兩勝，包括去年在薛恩胯下勝出三級賽哥連希斯錦標1400米。牠來港後曾出賽4次，仍未發揮出最佳水準，其中上仗於2月4日在沙田競逐一場2000米賽事，在頭馬「嘉應傳承」之後取得第10名，賽後內窺鏡檢查發現牠的氣管內有很多痰。

「『意力迪迪』進展不俗，牠的實力其實比現時的表現更佳，這是可以肯定的。」4屆香港冠軍練馬師方嘉柏說。

「馬兒曾遇上阻滯，需要多點時間適應香港的環境。週日一戰不易應付，且看馬兒表現如何。」

「我很高興今仗薛恩能為『意力迪迪』執韁，他非常熟悉馬兒，所以應能給我們多些意見。相信馬兒前途無可限量，表現會更上層樓。我希望牠能夠快點交出成績。」

「很高興薛恩週日為我廄大部分參賽馬主轡，其中數駒勝望不俗，希望我們能贏馬而回。」

薛恩至今在港累積77場頭馬，包括曾主策「顯心星」（2021年浪琴香港短途錦標）及「將王」（2022年花旗銀行香港金盃及渣打冠軍暨遮打盃）攻下一級賽，今次重返香江希望能再添頭馬進賬。

薛恩上季成為澳洲維多利亞省都會馬場成績最佳的騎師，本週日也會替方嘉柏旗下另外5駒執韁，包括「飛騰騅」、「信心星」、「果然得」、「仁心星」及「精靈勇士」。

由於告東尼馬房的「加州偟者」退出，方嘉柏旗下的「非惟僥倖」獲補上角逐香港經典盃。「非惟僥倖」來港前名為Awesome John（「勁道約翰」），在澳洲服役時由奧詩訓練，並曾攻下西澳洲打吡2400米二級賽。