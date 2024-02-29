左布文右莫雅 今屆香港經典盃阿蔡玩晒？

嚟緊周日香港經典盃，南北半球高手布文及莫雅，將為蔡約翰充當左右護法，誓要為練者攻下此項4歲馬經典賽事系列次關！

第7場香港經典盃1800米，捧盃大熱蔡約翰以「最強組合」應戰，上次4歲馬經典賽事系列首關1600米香港經典一哩賽輕勝「喜蓮勇感」的「驕陽明駒」，再次用上布文出擊，此匹評102分馬來港短短日子已摘下5W戰力極強，此場評分最高，跑平磅賽當可佔盡便宜，今次賽前再試課大閘，捧盃機會高唱入雲。

不過，由莫雅壓陣的「安騁」長途實力極強，在港5戰1800米及2000米共取3冠1亞，剛戰在二班賽負131磅仍能獲亞軍，反映實力，今次改配莫雅，相信表現可更上一層樓。馬迷若然相信蔡廐兩駒全力出擊，投注單Q及位置Q不失為上策。

今次莫雅再次東來，蔡約翰除了提供「安騁」爭盃，尚安排騎者接手第9場「精算謀略」及第6場「德心知遇」。睇番「精算謀略」前仗於田草2000米曾與「嘉應傳承」埋Q，甩開季軍「多多勇駒」頗遠，今次補中可期。至於「德心知遇」前仗已有入Q紀錄，上周日再出則全程被頂在三疊致敗，匆出排1檔正晒，睇來莫雅今次唔會空手而回，記得吼實！